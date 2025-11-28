ΠΑΣΟΚ: Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο «Φραπές» έκλεινε ραντεβού με κρατικούς αξιωματούχους

Δε λέει να κοπάσει η πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με εκείνη του Γιώργου Ξυλούρη.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί από χθες την κυβέρνηση ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη, με τη ΝΔ να απαιτεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακαλέσει.

Σε νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι με τις «πλάτες» της κουμπαριάς, ο λεγόμενος «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόρθωνε να πιέζει κυβερνητικούς αξιωματούχους προς την υλοποίηση αποφάσεων ευεργετικών προς τα συμφέροντα της οικογένειάς του.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «με τις πλάτες της κουμπαριάς ο κ. Ξυλούρης απαιτούσε ευθέως από υπουργούς, γενικούς γραμματείς και προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρούν τις υποθέσεις του, να ξεμπλοκάρονται τα ΑΦΜ των μελών της οικογένειάς του».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει απευθύνοντας σοβαρές κατηγορίες στο ίδιο μοτίβο: «Με τις πλάτες της κουμπαριάς δήλωνε ευθαρσώς ότι θα κανονίσει με το Μαξίμου να σταματήσουν οι έλεγχοι. Με τις πλάτες της κουμπαριάς αξίωνε να παρέμβει μέλος της κυβέρνησης για να ξηλώσει την Εισαγγελέα, κυρία Παπανδρέου, απο το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με τις πλάτες της κουμπαριάς τού έκλειναν ραντεβού με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους σε νευραλγικές οικονομικές υπηρεσίες».

«Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί της κουμπαριάς της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του "Φραπέ"; Φοβάται κάτι;», τονίζεται στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.

