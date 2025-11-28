Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων - Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση

«Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι;», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτοντας δημοσίευμα του 2004

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων - Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση
Στα ύψη έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε «κουμπαριά» της οικογένειας Μητσοτάκη, με αυτή του Γιώργου Ξυλούρη.

Συγκεκριμένα, από βήματος Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικογενειακές σχέσεις με τον «Φραπέ» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Ξυλούρη, βασιζόμενος σε δημοσίευμα του 2004 που ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, επιδεικνύοντας μάλιστα φωτογραφία από τον γάμο. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η νεότερη εξέλιξη αποδεικνύει πως ο Ξυλούρης είχε «πλάτες» και πως η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπ. Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι «είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως όλοι, οφείλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς. Έχετε πει ψέματα και πρέπει να ζητήσετε συγνώμη για αυτό». Και συνέχισε: «Κύριε αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλετε να ζητήσετε συγνώμη. Έχετε πει ψέμα, ότι ο πρωθυπουργός είναι κουμπάρος αυτού του τύπου, να ζητήσετε συγνώμη, δεν είναι κουμπάρος του».

Απαντώντας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν επιτίθεμαι στον υπουργό, κ. Θεοδωρικάκο, επιτίθεμαι στον άνθρωπο που τους εκθέτει, στον άνθρωπο πίσω απ' όλα, -από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 717-, τον κ. Μητσοτάκη. Που έχει το θράσος να σας βάλει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενά μου». Ήταν τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφάνισε και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής το επίμαχο δημοσίευμα από το 2004. «Επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα. Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι. Δημοσίευμα από το 2004, το οποίο καταθέτω προς επιβεβαίωση της περιφρόνησης της λογικής του ελληνικού λαού στη Βουλή των Ελλήνων», τόνισε στην παρέμβασή του ο κ. Ανδρουλάκης.

Επικαλείται τις συνομιλίες το ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, είχε παρέμβει στη συζήτηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφού οι πρώτες αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε κουμπαριά των δύο οικογενειών είχαν γίνει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. «Φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;»

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές», απάντησε από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης και κατέληξε: «Καλούμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

Η διαμάχη για το θέμα δεν αναμένεται να κοπάσει πάντως, αφού καμία πλευρά δε φαίνεται να κάνει πίσω στις θέσεις της. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ίδιο το δημοσίευμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης είναι «κουμπάρος του ίδιου του πρωθυπουργού» και για τον λόγο αυτόν αναμένεται να επιμείνει στην απαίτηση «συγγνώμης», κάτι το οποίο δε φαίνεται να είναι διατεθειμένος να κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό άλλωστε δείχνει και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία επικαλείται απόσπασμα από τις επισυνδέσεις του Γιώργου Ξυλούρη όπου αναφέρεται στον «Κυριάκο» ως «κουμπάρου» του αδελφού του Μανώλη, σε συζήτηση σχετικά με τις επιδοτήσεις:

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του.

Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ» παρά τα αδιάψευστα στοιχεία.

Θέλει να μας πείσει ότι ο «Φραπές» έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς.

Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο Πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομα του;

Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: «Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…) Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (...) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε».

Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;

