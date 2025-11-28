Σκέρτσος: Ιστορικού χαρακτήρα η συμφωνία ΓΣΕΕ-εργοδοτών-πολιτείας

«Η συμφωνία αυτή είναι μια εικόνα από ένα μέλλον που μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να προχωρούμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις ή μάχες χαρακωμάτων», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Newsbomb

Σκέρτσος: Ιστορικού χαρακτήρα η συμφωνία ΓΣΕΕ-εργοδοτών-πολιτείας
Ο Άκης Σκέρτσος.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ένα ερώτημα ξεκινά η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων: «Γιατί είναι σημαντικός ο κοινωνικός διάλογος και η επιδίωξη συναινέσεων στην αγορά εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων;».

Και απαντά: «Σε μια χώρα όπου η λέξη "συμβιβασμός" έχει διαχρονικά αρνητικό χαρακτήρα, καθώς έχει συνδεθεί ιστορικά για λάθος λόγους με την υποχώρηση και την άνευ όρων συνθηκολόγηση, η τριμερής συμφωνία που επετεύχθη αυτή την εβδομάδα μεταξύ εργαζομένων -όπως εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ, εργοδοτών -όπως εκπροσωπούνται από τους 5 βασικούς εργοδοτικούς φορείς της χώρας και Πολιτείας -δια του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας- είναι ιστορικού χαρακτήρα.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συμφωνία αυτή είναι μια εικόνα από ένα μέλλον που μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να προχωρούμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις ή μάχες χαρακωμάτων, και να αναζητούμε λύσεις στην αγορά εργασίας -αλλά και σε κάθε πεδίο πολιτικής- από τις οποίες μπορούν να κερδίσουν όλοι αντί για λίγους ή κάποιους».

Εξ άλλου προσθέτει, «οι πολιτικές "τριγωνοποίησης" που εφαρμόζουμε στην αγορά εργασίας από το 2019 έως σήμερα έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα. Και γι' αυτό είναι πετυχημένες καθώς έχουν οδηγήσει στη μεγάλη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, στον περιορισμό της αδήλωτης και υποαμειβόμενης εργασίας αλλά και στην αύξηση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας, οι σταθερές αυξήσεις σε μισθούς και παροχές που σχετίζονται με την εργασία αντί για την ανεργία, η αναδιοργάνωση του πρώην ΟΑΕΔ και των σχολών μαθητείας, η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης νέων, γυναικών, συνταξιούχων και ατόμων με αναπηρία, απλώνουν για πρώτη φορά ένα δίχτυ νομιμότητας και προστασίας πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας οδηγώντας την σε μια νέα κανονικότητα».

Όμως, όπως επισημαίνει ακολούθως ο κ. Σκέρτσος, «όλα αυτά έγιναν από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση που αναγνωρίζει ισότιμα τη σημασία τόσο της προστασίας των εργαζόμενων όσο και την θεσμική και οικονομική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων που επενδύουν και δημιουργούν νέες καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το κλειδί συνεπώς βρίσκεται στην εξισορρόπηση και την αναζήτηση λύσεων και πολιτικών που δουλεύουν για όλους. Αυτό επιβεβαιώνει και η προχθεσινή κοινωνική συμφωνία εργαζόμενων και εργοδοτών με στόχο να αυξηθεί το μερίδιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην χώρα μας, όπως αυτό αποτελεί κανονικότητα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την υποχρέωση και φέρουν την ευθύνη να αποδείξουν στην πράξη ότι και αυτοί έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην διπλή κρίση χρέους και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ώστε αυτά να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά στο μέλλον».

Ενώ τονίζει ότι «η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την απαρέγκλιτη δέσμευση αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού να εργαστούμε για μια πιο ευρωπαϊκή Ελλάδα, όπου ο διάλογος και οι συναινέσεις θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση».

»Εργαζόμενοι και εργοδότες απέδειξαν ότι μπορούν. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δίνει η κοινωνία και η κυβέρνηση;», διερωτάται κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής στην Πελοπόννησο - Πού έβρεξε περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εκτόξευση του Soyuz προκάλεσε ζημιές στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ - «Eίναι πιο σοβαρό από ο,τι μας λένε»

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόντρα για τη μουσική Μάνου Χατζηδάκι: «Δεν θα έδινε ποτέ άδεια αν ζούσε», λέει η Ρεμπούτσικα - «Το έργο του πάνω από όλους», απαντά ο Καραμουρατίδης

12:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για παράνομη διακίνηση ψυκτικού υγρού - Κατασχέθηκαν 11 τόνοι φρέον

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων-Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση - Επιμένει ο Ανδρουλάκης

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

12:15LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την στήριξη καθ'όλη την διάρκεια της καριέρας της

12:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Τι αναφέρει η παραδοσιακή μέθοδος

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ηλικιωμένοι στη Νότια Κορέα ξορκίζουν τη μοναξιά τους με «εγγόνια» ρομπότ - «Γιαγιά μου σε περίμενα όλη μέρα...»

12:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;

11:56ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

11:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά φωτίζει «πληγές» δεκαετιών - Οι σκαλωσιές από μπαμπού, η προσιτή στέγαση και το «μακρύ χέρι» της Κίνας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Ιστορικού χαρακτήρα η συμφωνία ΓΣΕΕ-εργοδοτών-πολιτείας

11:38LIFESTYLE

Η μυθοπλασία «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις»

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κατολίσθηση προκάλεσε τροχαίο στην Καστροσυκιά - Ημιφορτηγό κατέληξε σε χαράδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ: «Ήθελε να γίνει αξιωματικός, του άρεσε πολύ» - Αυτή την ώρα η κηδεία του

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλα προβλήματα στην Αθήνα - Μεταφέρουν κόσμο με καρότσες στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου

12:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς - Η εγκληματική αμέλεια της εταιρείας συντήρησης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Τόκα: Η κόρη του Μάριου Τόκα παρεμβαίνει για την επίμαχη περιοδεία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση για την «κουμπαριά» Μητσοτάκηδων-Ξυλούρηδων: «Συγγνώμη» απαιτεί η κυβέρνηση - Επιμένει ο Ανδρουλάκης

11:56ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ηλικιωμένοι στη Νότια Κορέα ξορκίζουν τη μοναξιά τους με «εγγόνια» ρομπότ - «Γιαγιά μου σε περίμενα όλη μέρα...»

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόντρα για τη μουσική Μάνου Χατζηδάκι: «Δεν θα έδινε ποτέ άδεια αν ζούσε», λέει η Ρεμπούτσικα - «Το έργο του πάνω από όλους», απαντά ο Καραμουρατίδης

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους - Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο φως φωτογραφίες από την επίθεση Αφγανού, πρώην συνεργάτη της CIA,σε μέλη της Εθνοφρουράς

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ