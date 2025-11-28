Η κυβέρνηση σε τροχιά μεταρρυθμίσεων: Οι 6 παρεμβάσεις - ανάσα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού

Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τις σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης (συμφωνία για ΣΣΕ, προϋπολογισμό ΄26 με κοινωνικό χαρακτήρα, αλλαγές στις πολεοδομίες και στο κληρονομικό δίκαιο κλπ), γεγονός που αποδεικνύει ότι η μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης, στον 7ο χρόνο της, δεν έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Όπως επεσήμανε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός, «πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι τολμηρές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας». Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αυτό σε μεγάλο βαθμό αυτό συνεπάγεται και μία μάχη με το «βαθύ κράτος» και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας, αλλά, όπως είπε, «σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ΝΔ είναι ο ίδιος της ο εαυτός και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά συνεχώς να γίνει ακόμα εντονότερος ο μεταρρυθμιστικός οίστρος της κυβέρνησης.

Η πρώτη, μεγάλη, νέα μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ήταν η ιστορική συμφωνία κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας: Πρόκειται για μία σημαντική τομή, η οποία απαντά και σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Μία κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου. Ο δεύτερος στόχος της κυβέρνησης είναι ο προϋπολογισμός του 2026. Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων. Είναι ρεαλιστικός στις προβλέψεις του, είναι σίγουρα αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του και, χωρίς να είναι ένας απλός κατάλογος εσόδων και εξόδων, είναι μια «πυξίδα» που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες.

Όπως εκτιμά το οικονομικό επιτελείο για έκτη χρονιά φέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται.

Ήδη όπως λένε στην Ηρώδου Αττικού 19 εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν συνολικά τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ. Θα απλωθούν στην κοινωνία πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων.

Στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης είναι οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Για τη φορολογική μεταρρύθμιση, υπενθυμίζουν την πολύ μεγάλη τομή ότι οι νέοι ως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς τον φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται πια με συντελεστή 9%.

Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά δύο μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει η κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται, όμως, και τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών στο ΕΣΥ. Όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένες αποδοχές. Οι πολίτες θα δουν αυτές τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Επιπρόσθετα, ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Λιμενικό, στην Πυροσβεστική, στα Σώματα Ασφαλείας.

Ενίσχυση των συνταξιούχων. Όπως σημειώνουν στην κυβέρνηση για τις μικρές συντάξεις ήδη καταβλήθηκε το τακτικό βοήθημα ύψους 250 ευρώ, το οποίο θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, πολίτες με αναπηρία. Τα επιδόματα τα οποία αφορούν τον ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδος.

Όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν αύξηση το 2026, όλοι οι συνταξιούχοι ωφελούνται από τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές και βέβαια, όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θα τη δουν σταδιακά να εξαλείφεται τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα, από φέτος θα δουν κάποιες μικρές αυξήσεις και μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2027.

Έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Θα πληρωθεί σήμερα (28/11) η επιστροφή του ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κάτι το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με μία πραγματική μείωση της τάξης του 8% στα ενοίκια. Ταυτόχρονα μειώνεται με τον προϋπολογισμό και ο φόρος στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζεται στο μισό και στη συνέχεια καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Μιλάμε για παραπάνω από 12.000 οικισμούς και χωριά, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια.

Μειώνεται ο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των πέντε νησιών που είχαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και όλων των υπολοίπων.

Επιστρέφεται στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

«Είμαστε, λοιπόν, απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Σε μία εποχή όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας εμείς μπορούμε όχι μόνο να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, αλλά να επιστρέφουμε και το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, ως «ανάχωμα» στο αυξημένο κόστος ζωής». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση στην κοινωνία όπως λένε τα γαλάζια στελέχη.

Αυτό θα είναι και το βασικό πολιτικό αντικείμενο συζήτησης για τους επόμενους μήνες και εκεί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες. Είχε εξαγγελθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αιχμή τις πολεοδομίες.Έγινε αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πολεοδομίες βαθμολογήθηκαν με τον εντυπωσιακά χαμηλό βαθμό του 3,4 στα 10, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις μεγάλες καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία, σε οτιδήποτε συνεπάγεται η έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη, ταλαιπωρεί τον κατασκευαστικό κλάδο. Η κυβέρνηση παίρνει την τολμηρή απόφαση να μεταφέρει την αρμοδιότητα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών από την Αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ουσιαστικά θέλουμε ένα One Stop Shop για κάθε ακίνητο και αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, αλλά με σκοπό το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του επόμενου έτους.

Μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο. Μπαίνει τέλος στις διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια. Ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο ίσως για τη χώρα εκεί όπου βρισκόταν κάποτε, όχι όμως για το αύριο. Εισάγεται λοιπόν ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η αναγνώριση δικαιωμάτων στους συντρόφους, οι διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται πια ψηφιακά ώστε να εκλείψουν καθυστερήσεις και μία σειρά από άλλες σημαντικές καινοτομίες.

Η μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου έχει και μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση ως προς τον τρόπο με τον οποίον κληρονομείται σήμερα η περιουσία.

Μεταρρύθμιση συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων-πληρωμές. Από το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ για τη χώρα, και ότι οι έντιμοι παραγωγοί θα πάρουν τελικά υψηλότερες επιδοτήσεις μετά και την δεύτερη κατανομή των ενισχύσεων.

Αναλυτικά το ύψος και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για το 2025 όπως προκύπτει από τη συνέντευξη Τύπου Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιτσιλή έχει ως εξής:

Σήμερα (28/11) ξεκινά η πληρωμή προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες.

Συνολικά θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι που θα διατεθούν στον πρωτογενή τομέα για το 2025.

Μέχρι προχτές (26/11) είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν 538 εκατ. που περιλαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (363 εκατ.), πληρωμές από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (119 εκατ.) και αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη (56 εκατ.).

Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, θα ξεκινήσουν αύριο, θα ακολουθήσουν αμέσως οι πληρωμές του ΠΑΑ (119 εκατ.) ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης