Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου - Είναι ένας κοινός συκοφάντης

Οξεία επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα όσα κατήγγειλε νωρίτερα στη Βουλή.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικές εκπρόσωπος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, από την ανάγνωση του εγγράφου που κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης στα πρακτικά της Βουλής «αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης», καθώς το δημοσίευμα αφορά γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη που τελέστηκε πριν από δύο δεκαετίες, με κουμπάρο τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι συμπεριφέρεται ως τρολ του διαδικτύου, υιοθετώντας χωρίς έλεγχο μια ανακριβή πληροφορία. Μάλιστα, όπως προσθέτει, ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο λάθος του και ότι η στάση αυτή τον «εκθέτει βαθύτατα».

Ο κ. Μαρινάκης καταλήγει καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να ζητήσει συγγνώμη.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής επανέλαβε τα σενάρια περί κουμπαριάς του «Φραπέ» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάβασε αποσπάσματα από τους φερόμενους διαλόγους του «Φραπέ» και στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος; Που έχετε το θράσος να ζητάτε και τα ρέστα».

