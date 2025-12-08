Χαρίτσης για Τσίπρα: «Όταν όλοι παρουσιάζονται ως ανεπαρκείς τελικά αθωώνεται η Δεξιά»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος για μία ακόμη φορά στις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τη σκληρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕ.ΑΡ.



Όπως τόνισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Δημοκρατική», «το κρίσιμο σήμερα δεν είναι ποιος επιστρέφει, αλλά με ποια γραμμή και για ποιον σκοπό». «Ο ίδιος μιλά για ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης. Η κριτική μπορεί να ακουστεί. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα είναι άλλο: πώς ακριβώς θα κερδηθεί η Δεξιά. Γιατί το πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι η αντιπολίτευση, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολιτικές της. Αν η συζήτηση μείνει στο ποιος φταίει στον προοδευτικό χώρο, χάνεται το πραγματικό διακύβευμα. Και βέβαια, όταν όλοι παρουσιάζονται ως «ανεπαρκείς», χωρίς διάκριση, τελικά αθωώνεται το πραγματικό πρόβλημα που είναι η Δεξιά στην εξουσία και καλλιεργείται μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.



Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι « η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να λάβει τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης. Και αυτή ακριβώς την αγωνία, τη θεωρώ θεμελιακή για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανασυγκροτηθεί το πολιτικό σκηνικό».



Αναφορικά με το ζήτημα των συμμαχιών των κομμάτων της κεντροαριστεράς, σχολίασε ότι «η εμπειρία της ήττας του 2023 έδειξε τι συμβαίνει όταν η Αριστερά μετακινείται στη λογική του μέσου όρου: χάνει και πολιτικά και κοινωνικά. Άρα σήμερα δεν αρκεί ένα ανακάτεμα προσώπων ή ένας νέος κύκλος εσωτερικής κριτικής. Χρειάζεται καθαρή πολιτική γραμμή ρήξης με τη Δεξιά, στα μεγάλα κοινωνικά και γεωπολιτικά ζητήματα».



Τέλος τόνισε ότι «σε ό,τι αφορά στις συνεργασίες, η θέση μας είναι απολύτως σαφής: Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς, με όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας, σε κοινό ψηφοδέλτιο και πάνω σε συγκεκριμένο ριζοσπαστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα αλλαγής. Όχι συμφωνίες κορυφής, όχι προσωποκεντρικά σχήματα».

Διαβάστε επίσης