«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας προτείνει νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει τη «Διαύγεια»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε ότι η ομάδα ψηφιακης πολιτικής του Ινστιτούτου του σχεδίασε και θα παρουσιάσει νέα πλατφόρμα με το όνομα «Διαφάνεια», που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι η «Διαφάνεια» θα μπορεί να ανιχνεύσει εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, τις οποίες η «Διαύγεια» αδυνατεί να εντοπίσει.

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί το πόσο «διαυγής» είναι η Διαύγεια, αφού, όπως λέει, η σημερινή πλατφόρμα δεν μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρει «δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο. Υπερκοστολογήσεις. Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η επίσημη παρουσίαση της Διαφάνειας θα γίνει εντός των επόμενων ωρών ή ημερών.

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού συνοδεύεται και από απόσπασμα της ομιλίας του από την παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε προαναγγείλει την παρουσίαση της «Διαφάνειας», την οποία χαρακτηρίζει ως «εξέλιξη της Διαύγειας» και τονίζει ότι στόχος της θα είναι η «διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη διότι σήμερα βρίσκουν τους τρόπους να τις κρύβουν».