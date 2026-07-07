Ερυθρός Σταυρός: Οι Σαμαρείτες - Διασώστες επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. έχουν εγκατασταθεί από το Σάββατο (4/7) στη σεισμόπληκτη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας και ενισχύουν το δύσκολο έργο των εθελοντών και του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας να συνδράμει τους 16.500 τραυματίες του καταστροφικού διπλού σεισμού, καθώς και τους περισσότερους από 16.000 εκτοπισμένους πολίτες.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. ενισχύουν το υγειονομικό προσωπικό των Κινητών Νοσοκομείων που έχουν στηθεί στη Λα Γκουέιρα και παράλληλα, με την βοήθεια ισπανόφωνου εθελοντή Σαμαρείτη–Διασώστη, προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη αλλά και είδη πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που διαβιούν κατά χιλιάδες σε σκηνές, αναζητώντας καθημερινά τα απαραίτητα για να επιβιώσουν, ενώ ακόμα και το πόσιμο νερό τείνει να εκλείψει στους πρόχειρους καταυλισμούς.

Το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ., υποδέχθηκε ανώτατο στέλεχος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Όλιβερ Μπλάνκο, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους.

Θερμή υποδοχή στους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. επιφύλαξε και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Βενεζουέλα, κ. Σταύρος Κυρίμης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά για την υλοποίηση της αποστολής, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Βενεζουέλας.

Αναφορικά με τις φήμες που διαδίδονται για επιδημία χολέρας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, οι οποίες προέρχονται από διάφορα άτομα που δεν γνωρίζουμε εάν είχαν εμπλοκή στις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, επί του παρόντος.

Screenshot

Η αναφορά ενός κρούσματος δεν σημαίνει εκδήλωση πανδημίας. Το κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και θα συνεχίσει την προσφορά του με αμείωτο ρυθμό στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, για όσο διάστημα χρειαστεί.