Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα
Επίσης, ο Ε.Ε.Σ. προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει 10 οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα, εστιάζοντας σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.
- Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν παραμονή σε σκιερό μέρος, διατήρηση δροσιάς στο σπίτι και επαρκή ενυδάτωση.
- Συνιστάται η αποφυγή έντονης άσκησης, άσκοπων μετακινήσεων και κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
- Τονίζεται η ανάγκη για κατάλληλη φροντίδα των κατοικιδίων και η αποφυγή παραμονής παιδιών ή ζώων σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό.
- Επιπλέον, ο Ε.Ε.Σ. παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία των κατοικιδίων από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:
- Παραμείνετε σε σκιερό μέρος
- Κρατήστε το σπίτι δροσερό
- Μείνετε ενυδατωμένοι
- Τραφείτε σωστά και επαρκώς
- Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες
- Ντυθείτε ανάλαφρα
- Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις
- Μην καταναλώνετε αλκοόλ
- Φροντίστε τα κατοικίδιά σας
- Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό
Επίσης, ο Ε.Ε.Σ. προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral
09:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα
09:02 ∙ NEWSBOMB
Πάτρα: Πυρκαγιά σε ξενώνα στην Αρόη
08:50 ∙ TRAVEL
Αστυπάλαια: Στην κορυφή της Ευρώπης για αληθινές αποδράσεις
05:54 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ
16:57 ∙ WHAT THE FACT