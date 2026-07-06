Συγκινεί το μήνυμα του πιλότου που μετέφερε την αποστολή του ΕΕΣ στη Βενεζουέλα

Snapshot Ο πιλότος της πτήσης προς τη Βενεζουέλα ευχαρίστησε τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ανθρωπιστική τους προσφορά.

Οι εθελοντές μεταφέρθηκαν από τον Παναμά και συμμετέχουν στην πιο μακρινή αποστολή ανθρωπίνου δυναμικού στην ιστορία του Ε.Ε.Σ.

Στη Βενεζουέλα, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. ενισχύουν τις προσπάθειες βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Λα Γκουέιρα.

Η αποστολή υποστηρίζει τους 16.500 τραυματίες και πάνω από 16.000 εκτοπισμένους από τον σεισμό στην περιοχή.

Το ζεστό χειροκρότημα των επιβατών αναγνώρισε την αφοσίωση και το κουράγιο των εθελοντών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Snapshot powered by AI

Μια μοναδική και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στην πτήση τους από τον Παναμά προς τη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν τους σεισμόπληκτους της χώρας.

Ο πιλότος του αεροπλάνου τους ευχαρίστησε από τα μεγάφωνα του αεροπλάνου για την τεράστια ανθρωπιστική τους προσφορά και τη δέσμευσή τους να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.

Το ζεστό χειροκρότημα των επιβατών στο τέλος της ανακοίνωσης αποτελεί την μεγαλύτερη επιβράβευση για τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που συμμετέχουν στην πιο μακρινή αποστολή ανθρωπίνου δυναμικού στην ιστορία του Ε.Ε.Σ.

Τι ανέφερε ο πιλότος

«Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε σήμερα μαζί μας στη Βενεζουέλα. Η αποστολή σας ξεπερνά κατά πολύ την επίτευξη ενός ταξιδιού. Φέρνετε μαζί σας την ελπίδα προσφέροντας βοήθεια, καθώς εργάζεστε για να σώσετε ζωές. Το κουράγιο, η αφοσίωσή σας και η προσωπική σας δέσμευση να προσφέρετε σε άλλους ανθρώπους μας εμπνέει όλους.

Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άντρα για την εξαιρετική τους αφοσίωση στην ανθρωπότητα. Καλώς ήρθατε στο αεροπλάνο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ε.Ε.Σ. έχουν εγκατασταθεί από το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στη σεισμόπληκτη Λα Γκουέιρα της Βενεζουέλας και ενισχύουν το δύσκολο έργο των εθελοντών και του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας να συνδράμει τους 16.500 τραυματίες του καταστροφικού σεισμού, καθώς και τους περισσότερους από 16.000 εκτοπισμένους πολίτες.

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