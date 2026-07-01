Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε στην εκδήλωση «Solferino 2»

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), Dr. Αντώνιος Αυγερινός, συνοδευόμενος από την Director of International Relations and Partnerships, κα Θάλεια Φωναζάκη, συμμετείχε στις εργασίες του «Solferino 2026», της σημαντικής διεθνούς συνάντησης που φιλοξενήθηκε από τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό στις 26 και 27 Ιουνίου στο Σολφερίνο της Ιταλίας, παρουσία της Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, Kate Forbes και Προέδρων και Εκπροσώπων από τους 191 Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου.

Πρόκειται για έναν τόπο βαθιά συμβολικό για το Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησαν όλα, εκεί που ο μέγας ακτιβιστής, ιδεολόγος, ανθρωπιστής, Ερρίκος Ντυνάν, το 1859, ενεπνεύσθη τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό άξονα τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, σε ένα διεθνές πλαίσιο που σημαδεύεται από σύνθετες και αλληλένδετες κρίσεις, καθώς και τις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργήσει.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης της εκδήλωσης «Solferino 2026» και στα θεματικά εργαστήρια της διοργάνωσης, που κάλυψαν κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία της ανθρωπιστικής δράσης μέσω των Θεμελιωδών Αρχών, ο καθοριστικός ρόλος των εθελοντών στο πεδίο, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η μετανάστευση, η καινοτομία και η ανθρωπιστική διπλωματία.

Η αντιπροσωπεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε επίσης στη Fiaccolata, την παραδοσιακή πορεία με τους πυρσούς που αναβιώνει τη διαδρομή την οποία ακολούθησε ο Ερρίκος Ντυνάν (Henry Dunant) το 1859.