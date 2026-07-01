Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

Η πρώτη φορά που η Λόρι Ντένμαν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σώμα της ήταν το 2010, όταν βρήκε έναν κεστώδη σκώληκα στην λεκάνη της, αφού είχε πάει στην τουαλέτα.

«Ήταν απολύτως αηδιαστικό, έμοιαζε με μια μικρή κορδέλα», είπε η 42χρονη από το Κάρντιφ, μιλώντας στο BBC.

Αυτό ήταν το πρώτο σύμπτωμα της νευροκυστικέρκωσης, μιας παρασιτικής λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία άφησε τη Λόρι με 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της, προκαλώντας της έντονους πονοκεφάλους, επιληπτικές κρίσεις και ψύχωση.

Η Λόρι κατά την διάρκεια του ταξιδιού της στην Ινδία BBC

Το μοιραίο ταξίδι στην Ινδία

Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν η Λόρι πραγματοποίησε ένα ταξίδι τριών μηνών στην Ινδία. Ο γιατρός της – ο Dr. Μπρένταν Χίλι, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους και τη μικροβιολογία – πιστεύει ότι εκεί κόλλησε τη λοίμωξη.

Φτάνοντας στην Ινδία, η Λόρι είχε αποφασίσει ότι δεν θα φάει κρέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, ελπίζοντας ότι αυτό θα την βοηθούσε να αποφύγει μια τροφική δηλητηρίαση, αλλά ο Dr. Χίλι πιστεύει ότι πιθανότατα κατανάλωσε χοιρινό κρέας κατά λάθος, το οποίο περιείχε μικροσκοπικά αυγά του σκώληκα.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 2010, η Λόρι ανακάλυψε τον κεστώδη σκώληκα ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Τρομαγμένη πήγε στον γιατρό, αλλά καθώς οι εξετάσεις της βγήκαν φυσιολογικές και εκείνη αισθανόταν καλά, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, μέσα σε ένα χρόνο άρχισε να έχει δυνατούς πονοκεφάλους, ενώ το 2011 έπαθε την πρώτη της επιληπτική κρίση.

«Δυσκολευόμουν ιδιαίτερα να προφέρω κάποιες λέξεις», θυμάται.

Η Λόρι κατά την διάρκεια του ταξιδιού της στην Ινδία BBC

Έτσι, όταν η Λόρι επισκέφτηκε και πάλι τον γιατρό και έκανε ξανά όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, αποδείχτηκε ότι είχε 38 παράσιτα στον εγκέφαλό της.

«Εγώ και η μητέρα μου είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν το πιστεύαμε».

Αρχικά, ο γιατρός της πίστευε ότι επρόκειτο για τοξοπλάσμωση, μια λοίμωξη που μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα περιττώματα γάτας.

Ωστόσο, καθώς η Λόρι είπε στον γιατρό της για τον κεστώδη σκώληκα που είχε βρει στην λεκάνη της έναν χρόνο νωρίτερα, η ίδια τελικά διαγνώστηκε με νευροκυστικέρκωση.

Η Λόρι Ντένμαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού της στην Ινδία BBC

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι άνθρωποι προσβάλλονται από την συγκεκριμένη λοίμωξη όταν καταναλώνουν τρόφιμα όπως ωμό ή μη καλά μαγειρεμένο χοιρινό κρέας, νερό μολυσμένο με αυγά του σκώληκα ή λόγω κακής υγιεινής.

Η νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα, ενώ τα κρούσματα που έχουν σημειωθεί παρατηρούνται σχεδόν αποκλειστικά σε άτομα που έχουν μεταναστεύσει από ενδημικές περιοχές.

«Εκείνη τη στιγμή είχα τόσες πολλές απορίες, γιατί δεν ήξερα τι με περιμένει», εξομολογήθηκε η Λόρι, η οποία παρέμεινε στο νοσοκομείο για δύο εβδομάδες κάνοντας θεραπείες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Για κάποια χρόνια, η Λόρι φάνηκε να είναι καλά, καθώς μπόρεσε και πάλι να ταξιδέψει, ενώ κατάφερε να τρέξει και σε έναν ημιμαραθώνιο.

Όμως, μέσα σε μόλις μια στιγμή, όλα πήγαν και πάλι λάθος, όταν κατέρρευσε ξαφνικά στη δουλειά της.

Η Λόρι με την αδερφή της στο νοσοκομείο BBC

Υποβλήθηκε και πάλι σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι είχε τεράστια οιδήματα στον εγκέφαλο της γύρω από τα σημεία που βρέθηκαν τα παράσιτα.

Από εκείνη την ημέρα, η Λόρι αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να μετακομίσει με τον πατέρα της στην πόλη Κάρμαρθεν.

Η 42χρονη ξεκίνησε να λαμβάνει θεραπείες με στεροειδή, γεγονός που άλλαξαν την εμφάνιση της, ενώ η ψυχική της υγεία άρχισε σιγά σιγά να καταρρέει.

«Αυτή η παράνοια και η ψύχωση που ένιωθα με είχαν κυριεύσει… ένιωθα απίστευτα έντονο άγχος και συνεχώς πάθαινα κρίσεις πανικού», εξομολογήθηκε η Λόρι, η οποία πέρασε έξι εβδομάδες σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Η κατάστασή μου επιδεινώθηκε ραγδαία», θυμήθηκε. «Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου που με επισκέπτονταν με έβλεπαν σε μια φρικτή κατάσταση».

Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, η Λόρι ήταν ακόμα «σε κακή κατάσταση» και επέστρεψε να μείνει με τον πατέρα της.

«Δεν ένιωθα καθόλου ο εαυτός μου, ούτε έμοιαζα με εμένα. Δεν ήθελα να βγω έξω», είπε.

Ωστόσο, η Λόρι κατάφερε να ανακάμψει και να αναρρώσει πλήρως από τότε.

Το 2022 επέστρεψε και πάλι στην δουλειά της, αφού τα παράσιτα σταμάτησαν να επηρεάζουν την καθημερινότητα της.

Η Λόρι με τον γιατρό της BBC

«Δεν έχω υποβληθεί σε καμία χειρουργική επέμβαση για να τα αφαιρέσουν από τον εγκέφαλό μου», είπε. «Όπως φαίνεται πλέον δεν είναι ενεργά και είναι σαν να έχουν "παγώσει"».

Ο Dr. Χίλι είπε ότι η Λόρι έλαβε θεραπεία για να «εξοντωθούν όλα τα αυγά και, ευτυχώς, τώρα φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της».

Δεν έχει πάθει επιληπτική κρίση από το 2017, αλλά θα συνεχίσει να λαμβάνει φάρμακα για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να προχωρήσω στη ζωή μου, να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για αυτή την ασθένεια και να κάνω κάτι θετικό με αυτό», είπε.

«Κάθε μέρα που ξυπνάς δεν ξέρεις τι σε περιμένει… Είμαι χαρούμενη που είμαι ζωντανή, υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση ξανά. Δεν θα ξαναπάρω ποτέ ξανά την ζωή μου, ως κάτι δεδομένο».