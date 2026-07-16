Γαλλία: 970 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων επανεξετάζονται μετά την υπόθεση Λιανά

Snapshot Η υπόθεση της 11χρονης Λιανά οδήγησε σε επανεξέταση 970 υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στη Γαλλία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε επείγουσα εξέταση 70.000 μηνύσεων, με 69.626 να έχουν ήδη εξεταστεί μέσα σε πέντε εβδομάδες.

Από τις 8 Ιουνίου ξεκίνησαν περίπου 1.350 νέες ανακριτικές διαδικασίες, τετραπλάσιες σε σχέση με την περυσινή περίοδο.

675 άτομα προφυλακίστηκαν ή φυλακίστηκαν για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, με αύξηση 173% σε σχέση με τον κανονικό ρυθμό.

Η διαδικασία επανεξέτασης συνεχίζεται και ο υπουργός Δικαιοσύνης σχεδιάζει συναντήσεις με γενικούς εισαγγελείς για την ενίσχυση της αντιμετώπισης των υποθέσεων έως τις 14 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση της 11χρονης Λιανά, που συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τους χειρισμούς των δικαστικών αρχών, οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες επανεξετάσεις υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στη χώρα.

Η έκτακτη έρευνα που διατάχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε σχεδόν 1.000 φακέλους υψηλής προτεραιότητας, ενώ οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες νέες διώξεις και συλλήψεις, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αποκαλύφθηκαν μετά την τραγική δολοφονία της μικρής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Γκεράλντ Νταρμανέν, ανακοίνωσε ότι σχεδόν χίλια αρχεία «προτεραιότητας» έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων που αφορούν ανήλικα θύματα, μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση της 11χρονης Λιανά.

Ο Νταρμανέν είχε διατάξει την επείγουσα επανεξέταση περίπου 70.000 μηνύσεων που αφορούσαν παιδιά, μετά την ανακάλυψη του πτώματος της Λιανά στις 4 Ιουνίου σε αγροτικό σιλό στο Ζερς. Η τραγωδία λειτούργησε ως καταλύτης για το γαλλικό δικαστικό σύστημα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για τις παραλείψεις και τις δυσλειτουργίες που αποκαλύφθηκαν στη διαχείριση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα στοιχεία της αναθεώρησης

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι 970 μηνύσεις χαρακτηρίζονται ως υποθέσεις προτεραιότητας, καθώς αφορούν περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα παραμένουν ανήλικα, ενώ οι δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και καταδικαστεί.

Συνολικά, καταγράφηκαν 85.047 μηνύσεις για εγκλήματα και αδικήματα σεξουαλικής φύσης εις βάρος ανηλίκων σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια. Από αυτές, οι 69.626 έχουν ήδη εξεταστεί μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων.

Αυξημένες διώξεις και φυλακίσεις

Από τις 8 Ιουνίου έχουν κινηθεί περίπου 1.350 νέες ανακριτικές διαδικασίες, αριθμός που αντιστοιχεί σε τετραπλάσια αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όπως ανέφερε ο υπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων προς την κυβέρνηση στην Εθνοσυνέλευση.

Παράλληλα, 675 άτομα έχουν προφυλακιστεί ή οδηγηθεί στη φυλακή από τις 8 Ιουνίου για εγκλήματα και αδικήματα σεξουαλικής φύσης εις βάρος ανηλίκων, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 173% σε σχέση με τον συνήθη ρυθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συνεχιζόμενη προσπάθεια

Η διαδικασία επανεξέτασης των υποθέσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γκεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη έως και το τέλος Ιουλίου θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με όλους τους γενικούς εισαγγελείς της χώρας, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων και να ενισχυθεί η στοχευμένη αντιμετώπιση των σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος ανηλίκων.

«Στα παιδιά οφείλουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της πανεθνικής αναθεώρησης των φακέλων είχε οριστεί για τις 14 Ιουλίου.

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