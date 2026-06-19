Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

Snapshot Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι η 11χρονη Λιάνα βιάστηκε πριν δολοφονηθεί στην περιοχή Ζερ της Γαλλίας.

Βρέθηκε DNA του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά στη σορό της ανήλικης, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος.

Υπήρχαν ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης, που υποδηλώνουν πιθανό βασανισμό του κοριτσιού.

Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και η έρευνα συνεχίζεται.

Ο ύποπτος κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος σε καθεστώς απομόνωσης. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Ζερ.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η νεκροψία αναφέρει ότι η ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού, ενώ ίχνη DNA του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο του κοριτσιού, βρέθηκαν στη σορό της.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν και ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης, στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε διεύρυνση των κατηγοριών σε βάρος του, ενώ πιθανόν να συνδέονται και με βασανισμό του άτυχου κοριτσιού. Προς το παρόν η ακριβής αιτία του θανάτου παραμένει άγνωστη, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Ο 41χρονος έχει κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος σε καθεστώς απομόνωσης. Η εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του παιδιού, καθώς και η επιβεβαίωση στοιχείων σεξουαλικής κακοποίησης, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πιθανή αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο ύποπτος.

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