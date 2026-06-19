Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

Βρέθηκε DNA του βασικού υπόπτου στη σορό της 11χρονης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

H 11χρονη Λιανά

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι η 11χρονη Λιάνα βιάστηκε πριν δολοφονηθεί στην περιοχή Ζερ της Γαλλίας.
  • Βρέθηκε DNA του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά στη σορό της ανήλικης, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος.
  • Υπήρχαν ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης, που υποδηλώνουν πιθανό βασανισμό του κοριτσιού.
  • Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και η έρευνα συνεχίζεται.
  • Ο ύποπτος κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος σε καθεστώς απομόνωσης.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Ζερ.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η νεκροψία αναφέρει ότι η ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού, ενώ ίχνη DNA του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο του κοριτσιού, βρέθηκαν στη σορό της.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν και ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης, στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε διεύρυνση των κατηγοριών σε βάρος του, ενώ πιθανόν να συνδέονται και με βασανισμό του άτυχου κοριτσιού. Προς το παρόν η ακριβής αιτία του θανάτου παραμένει άγνωστη, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Ο 41χρονος έχει κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος σε καθεστώς απομόνωσης. Η εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του παιδιού, καθώς και η επιβεβαίωση στοιχείων σεξουαλικής κακοποίησης, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πιθανή αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο ύποπτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02ΚΟΣΜΟΣ

FT: Υπουργός καλεί τον πρωθυπουργό Στάρμερ να παραιτηθεί - Φήμες για παραίτηση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το καλοκαίρι η τσέπη μου αποκτά προσωπικότητα (και δεν συμφωνεί πάντα με τις επιλογές μου)

18:19ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ- Αντόνιο Κόστα: «Χρειαζόμαστε διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα»

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

18:08ΕΥ ΖΗΝ

Ψυχική αποσυμπίεση μετά τη δουλειά: Τελετουργίες που πραγματικά μειώνουν το στρες της ημέρας

18:07LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε την πρώτη της εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα σε παραλία του Σαιν-Τροπέ

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για φωτιά σε Εύβοια, Ηλεία και Κιλκίς

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Εάν απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε

17:35LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στη δημοσιότητα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - «Πολλά θα μου αναγνωριστούν αφότου πεθάνω»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι ισχύει με τις εργασίες - Έως τη Δευτέρα ο υποχρεωτικός καθαρισμός

17:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 22 έως και 26 Ιουνίου

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για τη δήλωσή τους - Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία

17:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η δημόσια συγκίνηση του Χάρβεϊ Καϊτέλ για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο: «Είμαι εδώ ξανά, Theo»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων

17:00ANNOUNCEMENTS

Ο πρωταθλητής επιστρέφει εκεί που άρχισαν όλα - Ο Matteo Fontana, με τη Cyclon, έρχεται στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαλακού τυριού με προέλευση από τη Γαλλία, εντοπίστηκε σταφυλόκοκκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξαφανίστηκε και ο ενοικιαστής του σπιτιού της – Ήταν μάρτυρας «κλειδι»

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την καταδίκη του ενόχου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

17:35LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στη δημοσιότητα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο 30 χρόνια μετά τον θάνατό της - «Πολλά θα μου αναγνωριστούν αφότου πεθάνω»

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ