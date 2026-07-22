Κυψέλη: Θρίλερ με τη γυναίκα στη βαλίτσα - Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα – Τα 3 σενάρια

Το στοιχείο στα ρούχα του θύματος και η μακάβρια μέθοδος του δράστη

Κυψέλη: Θρίλερ με τη γυναίκα στη βαλίτσα - Δεν υπάρχει δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα – Τα 3 σενάρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σορός της γυναίκας δεν ταυτοποιείται με καμία δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα, υποδεικνύοντας ότι πιθανόν δεν ήταν μόνιμη κάτοικος χώρας.
  • Το μοναδικό στοιχείο για την ταυτότητα της γυναίκας είναι η γαλλική επιγραφή στα ρούχα της, που παραπέμπει σε ίδρυμα ή πανεπιστήμιο με ευρωπαϊκά παραρτήματα.
  • Η αστυνομία εξετάζει τρία σενάρια σχετικά με την καταγωγή και την παρουσία της γυναίκας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να ήταν τουρίστρια, παράτυπη μετανάστρια ή να δολοφονήθηκε στη χώρα καταγωγής της.
  • Έχει ζητηθεί η συνδρομή της Europol για τον έλεγχο των γαλλικών αρχείων αγνοουμένων.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκλείει τον βιασμό και αποκαλύπτει ότι ο δολοφόνος χρησιμοποίησε μεθοδικό τρόπο, τοποθετώντας τη γυναίκα σε υφασμάτινη σακούλα και στη συνέχεια σε βαλίτσα.
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Σε διεθνές θρίλερ για γερούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση με τη νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς η σορός δεν ταυτοποιείται με καμία δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η διασταύρωση των στοιχείων στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας απέβη άκαρπη, αφού δεν υπάρχει καμία αναφορά για εξαφάνιση γυναίκας ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,61 μ. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο συμπέρασμα πως το θύμα που βρέθηκε στην Κυψέλη πιθανότατα δεν ήταν μόνιμη κάτοικος Ελλάδας και δεν διέθετε κοινωνικό περιβάλλον στη χώρα που θα αναζητούσε τα ίχνη της.

Το «κλειδί» στα ρούχα και τα 3 σενάρια

Το μοναδικό μέχρι στιγμής στοιχείο που μπορεί να ξεκλειδώσει την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας βρίσκεται στα ρούχα που φορούσε. Συγκεκριμένα, η στάμπα στο σορτσάκι της φέρει γαλλική επιγραφή που παραπέμπει σε Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο με παραρτήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Βάσει αυτού, το Ανθρωποκτονιών εξετάζει τρία βασικά σενάρια:

  • Να επρόκειτο για Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια.
  • Να ήταν παράτυπη μετανάστρια που είχε διαμείνει στο παρελθόν στη Γαλλία.
  • Να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα καταγωγής της, όπου και δολοφονήθηκε.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Europol, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο των γαλλικών αρχείων αγνοουμένων.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ίχνη βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο αποκαλύφθηκε ο μακάβριος και μεθοδικός τρόπος δράσης του δολοφόνου. Ο δράστης τοποθέτησε αρχικά τη γυναίκα μέσα σε μια υφασμάτινη σακούλα, την έδεσε, τη σφράγισε στεγανά με αυτοκόλλητη ταινία και στη συνέχεια την έκλεισε στη σκούρα μπλε βαλίτσα.

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