Κυψέλη: Μυστήριο με τη σορό στη βαλίτσα - Παραμένει άγνωση η αιτία θανάτου

Snapshot Η νεκροτομή στη σορό της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη δεν έδειξε σαφή αιτία θανάτου.

Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις ή ίχνη στραγγαλισμού, ενώ δεν αποκλείεται ασφυκτικός θάνατος ή θάνατος από χρήση ναρκωτικών.

Λήφθηκε δείγμα DNA από τα νύχια της για ταυτοποίηση μέσω της βάσης δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα ήταν περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρων, και εκτιμάται ότι πέθανε περίπου πέντε ημέρες πριν τον εντοπισμό της.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής και εξετάζονται δηλώσεις εξαφάνισης χωρίς ακόμα να υπάρχει ταύτιση. Snapshot powered by AI

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο θάνατος της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή δεν κατέληξε σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στα οστά ούτε ίχνη στραγγαλισμού, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν έχει αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει λάβει δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή της μέσω των βάσεων δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, τα οποία αποτελούν σημεία συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, που διενήργησε τη νεκροτομή, η γυναίκα εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Στο στομάχι της βρέθηκαν τροφές που είχαν καταναλωθεί 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της. Από την εξέταση προκύπτει ακόμη ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μ., με μήκος πέλματος 22 εκατοστά.

Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν τις δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ταύτιση με τη σορό που βρέθηκε στην οδό Ευελπίδων.

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