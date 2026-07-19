Κυψέλη: Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών – Λήψη DNA από τη σορό της βαλίτσας και τη Κινέζα

Τι εξετάζει η αστυνομία για την σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στη Κυψέλη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κυψέλη: Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών – Λήψη DNA από τη σορό της βαλίτσας και τη Κινέζα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σορός γυναίκας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση και λήψη DNA για ταυτοποίηση.
  • Η σορός ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα ύψους περίπου 1,60 μ., χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμού.
  • Υπάρχει ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 50χρονη Κινέζα μεσίτρια που είχε εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου, και θα ληφθεί DNA από προσωπικά της αντικείμενα για σύγκριση.
  • Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλέξει αποτυπώματα, DNA, καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν ύποπτη κίνηση με βαλίτσα στην περιοχή.
  • Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα ανοίξουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών για περαιτέρω έρευνα και ταυτοποίηση.
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Τον γρίφο με τον θάνατο και την ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στη Κυψέλη επιχειρούν να λύσουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το βάρος πέφτει στην ιατροδικαστική εξέταση της σορού αλλά και στα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής, η οποία αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα. Επίσης αναμένεται να ληφθεί DNA από την σορό για την ταυτοποίηση αλλά και να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, από την μακροσκοπική εξέταση ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η σορός δεν είχε τεμαχιστεί καθώς εντοπίστηκε ολόκληρη. Πρόκειται για γυναίκα μικροκαμωμένη με ύψος περίπου 1,60 μ. Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα. Είχε κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα κότσο. Δεν είχε κάποιο εμφανές τατουάζ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής προσδιορίζει τον θάνατο της περίπου πέντε με επτά ημέρες πριν αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος της να συνέβη αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η σορός δεν φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης δηλαδή εκδορές και μώλωπες που θα ήταν ενδείξεις πάλης.

Επίσης δεν φαίνεται να έχει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο και δεν εμφανίζεται κάποιο εμφανές κάταγμα στο κρανίο. Γι’ αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου οι αρχές να καταλήξουν στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Βαλίτσα Ευελπίδων

Ιατροδικαστής και αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα με τα ανθρώπινα μέλη στην οδό Ευελπίδων

newsbomb/Νίκος Ραζής

Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών

Οι αστυνομικοί μόλις έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην σορό αλλά και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που μετέβη στο κτίριο και πήρε αποτυπώματα, DNA και άλλα στοιχεία, θα ανοίξουν οι φάκελοι με τις εξαφανισμένες γυναίκες. Ο ιατροδικαστής το Σάββατο δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία για την σορό, καθώς ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης ούτε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η γυναίκα να είναι ασιατικής καταγωγής.

Γι’ αυτό και θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεσίτριας που είχε εξαφανιστεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα. Για την εξέλιξη με την σορό έχει ενημερωθεί ο σύζυγος της Κινέζας και οι αστυνομικοί αναμένεται μεταβούν στο σπίτι του προκειμένου να πάρουν DNA από προσωπικά αντικείμενα της Κινέζας όπως οδοντόβουρτσα και βούρτσα μαλλιών για να δουν αν υπάρχει ταυτοποίηση με τη σορό.

ΚΥΨΕΛΗ
Intime LiveINTIME NEWS

Το υλικό από τις κάμερες

Τη βαλίτσα με τη σορό εντόπισε ένας άστεγος εξαιτίας της δυσοσμίας και ενημέρωσε την αστυνομία. Η σορός είχε τοποθετηθεί μέσα σε υφασμάτινη σακούλα η οποία βρισκόταν μέσα στη βαλίτσα. Η αστυνομία έχει συλλέξει καταθέσεις από περίοικους και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αυτό που θα αναζητηθεί στο βιντεοληπτικό υλικό είναι εάν άτομα κινούνται ύποπτα με βαλίτσα στη γύρω περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

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