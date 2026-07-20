Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε

Snapshot Βρέθηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, με τον θάνατο να έχει συμβεί πριν από 6-7 ημέρες.

Η γυναίκα ήταν περίπου 30 ετών, ύψους 1,65 μ., φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, και δεν υπήρχαν εμφανείς κακώσεις ή τατουάζ.

Απορρίφθηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για την αγνοούμενη Γιου Τινγκ, καθώς ο χρόνος θανάτου και τα ρούχα δεν ταιριάζουν.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν άστεγη ή τοξικοεξαρτημένη και συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η ταυτοποίηση της σορού και τα αίτια θανάτου αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Η σορός βρέθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από έναν άστεγο, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτήριο. Αντιλαμβανόμενος την έντονη δυσοσμία, ακολούθησε την πηγή της και έφτασε στη βαλίτσα. Όταν την άνοιξε, είδε ανθρώπινο μέλος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε για τις απαραίτητες έρευνες. Πρόκειται για εγκαταλελειμμένο κτήριο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκουν συχνά καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι.

Τι γνωρίζουμε για τη γυναίκα

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των Αρχών, η γυναίκα είχε ύψος περίπου 1,65, ήταν ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα.

Η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία βρισκόταν στη βαλίτσα. Κατά την αρχική εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας. Αν και αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για την Κινέζα αγνοούμενη από τη Λούτσα, τη Γιου Τινγκ, η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να απομακρύνει αυτό το σενάριο. Παράλληλα, τα ρούχα που φορούσε η νεκρή δεν φαίνεται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσε η Γιου Τινγκ όταν εξαφανίστηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν άτομο που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή, πιθανόν άστεγη ή τοξικοεξαρτημένη.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το εγκαταλελειμμένο κτήριο, αναζητώντας στοιχεία που θα αποκαλύψουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο σημείο.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της σορού. Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

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