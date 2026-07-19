Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η δυσοσμία που αποκάλυψε το μακάβριο εύρημα - Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την ταυτότητα της γυναίκας

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέθηκε ανθρώπινη σορός γυναίκας άνω των 30 ετών μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
  • Η σορός ήταν τυλιγμένη σε σακούλα χωρίς εμφανή τραύματα, με εκτιμώμενο χρόνο θανάτου πριν από 6-7 ημέρες.
  • Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εξαφανίσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.
  • Υπάρχει υπόθεση ότι το θύμα μπορεί να ήταν άστεγη ή να αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και βρισκόταν προσωρινά στο κτίριο πριν μεταφερθεί εκεί η σορός.
  • Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή μέχρι την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής.
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Ένα πραγματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κυψέλης, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07), όταν ένας άστεγος άνδρας που είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στο παλιό κτίριο επί της οδού Ευελπίδων αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία να προέρχεται από έναν χώρο του εγκαταλελειμμένου ακινήτου.

Ακολουθώντας τη μυρωδιά, έφτασε σε ένα δωμάτιο του παλιού βιομηχανικού κτιρίου, όπου αντίκρισε ένα σοκαριστικό θέαμα. Μια βαλίτσα βρισκόταν στο σημείο και από το εσωτερικό της προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Ο άνδρας ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο σήμανε συναγερμός. Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έφτασε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού.

ΚΥΨΕΛΗ
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Δείτε το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με την σορό της γυναίκας:

Γυναίκα άνω των 30 ετών το θύμα - Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας λίγο πάνω από 30 ετών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για μικροκαμωμένη γυναίκα, ύψους περίπου 1,65 μέτρων, με κοκκινωπά μαλλιά, τα οποία ήταν πιασμένα σε μικρό κότσο.

Κατά την εύρεσή της φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα.

Η σορός ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και τοποθετημένη μέσα στη βαλίτσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα ή σημάδια που να δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο επήλθε ο θάνατος.

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Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται πως τοποθετείται περίπου πριν από 6 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, η πλήρης εικόνα αναμένεται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτομής.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κάποιο σενάριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των ερευνών που πραγματοποιούνται είναι και η εξέταση προσώπων που ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιήσει το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως προσωρινό χώρο διαμονής.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν άστεγη ή να αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και να είχε βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο, πριν κάποιος μεταφέρει εκεί τη σορό της.

Ο άνδρας που εντόπισε τη βαλίτσα έχει ήδη δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς και θεωρείται σημαντικός μάρτυρας για την πορεία της έρευνας.

Οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών - Στο μικροσκόπιο εξαφανίσεις και κάμερες ασφαλείας

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο εξετάζει όλους τους φακέλους εξαφανισμένων προσώπων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταγραφεί κάποιο άτομο ή όχημα που σχετίζεται με τη μεταφορά της βαλίτσας.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος μετέφερε τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο και πότε ακριβώς έγινε αυτό.

Η έρευνα για την ταυτότητα της γυναίκας

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να ταυτοποιήσουν τη σορό και να διαπιστώσουν ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή.

Παρά το γεγονός ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να απομακρύνουν την πιθανότητα να πρόκειται για την Κινέζα υπήκοο που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει οριστικά κανένα ενδεχόμενο μέχρι να υπάρξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

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