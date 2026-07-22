Τουρισμός: Αγχωτική νίκη αλλά… νίκη –  Έσοδα ρεκόρ με τις κρατήσεις να είναι «last minute»

Snapshot Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τις αφίξεις μη κατοίκων να ανεβαίνουν κατά 20,9%.

Οι κρατήσεις φέτος γίνονται πιο «last minute», επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των τουριστών.

Ο ΣΕΤΕ θέτει ως προτεραιότητες την αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός κρίνεται κρίσιμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και επενδυτική ασφάλεια στον τουρισμό, με τον ΣΕΤΕ να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του.

Υπογράφηκε κοινό πλαίσιο δράσης μεταξύ ΣΕΤΕ και Υπουργείου Τουρισμού για τη βελτίωση προώθησης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης των τουριστικών προορισμών και υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρές επιδόσεις έναντι βασικών ανταγωνιστικών προορισμών, ενώ θετικές είναι οι ενδείξεις και για την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μία συνθήκη πολύ σημαντική για φέτος καθώς οι πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή «πάγωσαν» τις αφίξεις αλλά και τις κρατήσεις ειδικά κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Όπως επισημάνθηκε από τον ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τις προτεραιότητες που θέτει η νέα διοίκηση, η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η διατήρηση της δυναμικής, αλλά η αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών και η ευρύτερη διάχυση των οφελών του στην οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Τα λεγόμενα των στελεχών του ΣΕΤΕ για την θετική τροχιά του κλάδου μέσα στο 2026 επιβεβαιώθηκαν και από τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,σύμφωνα με τα οποία οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σημείωσαν άνοδο κατά 25,8% στο 5μηνο, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών σημείωσαν αντίστοιχη άνοδο κατά 20,9%.

Μόνο τον Μάιο και σε ετήσια βάση, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 12,2% και 10,9% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία δηλαδή επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερα σημαντική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, πριν από την τελική κορύφωση της σεζόν στο πιο κρίσιμο ερχόμενο τρίμηνο, ενώ η τάση δείχνει ότι μάλλον θα δούμε τη φετινή σεζόν να επεκτείνεται πιο «βαθιά» μέσα στο φθινόπωρο.

Πάντως αυτό που χαρακτηρίζει την συμπεριφορά των τουριστών φέτος, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, είναι μία πρωτόγνωρη τάση να κάνουν τις κρατήσεις τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Οι προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για την επόμενη περίοδο

Η Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, έδωσε το στίγμα της νέας διοίκησης, τις στρατηγικές προτεραιότητες του Συνδέσμου για την επόμενη περίοδο, καθώς και τις βασικές παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Η κα Σμπώκου σημείωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ, με ανανεωμένη σύνθεση και ακόμη μεγαλύτερη κλαδική και γεωγραφική εκπροσώπηση, αναλαμβάνει να συνεχίσει τη θεσμική πορεία του Συνδέσμου, προχωρώντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, ο ΣΕΤΕ καλείται να συνδυάσει τη θεσμική του σταθερότητα με μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα προσαρμογής και ακόμη στενότερη συνεργασία με τα μέλη του, τις Περιφέρειες και τους θεσμικούς εταίρους.

Παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης, στάθηκε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού μέσα από ένα σταθερό επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον, στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και του χωροταξικού σχεδιασμού, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις δεξιότητες, στην επιτάχυνση της βιώσιμης μετάβασης του τομέα και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας πάντοτε στο επίκεντρο την ανθρώπινη φιλοξενία.

Ειδικότερα:

1. Διαχείριση και Ανάπτυξη των Προορισμών

Η ανάπτυξη των προορισμών ξεκινά από την ποιότητα της καθημερινότητας, σύγχρονες δημόσιες υποδομές, λειτουργικός δημόσιος χώρος, σαφές χωροταξικό πλαίσιο και επενδύσεις που σέβονται τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου. Προϋπόθεση αποτελεί η ουσιαστική διαχείριση των προορισμών μέσα από συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποίηση δεδομένων και κανόνες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεκάθαρου πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση.

2. Οι άνθρωποι του τουρισμού

Οι άνθρωποι είναι ταυτόχρονα η δύναμη μας και ο τομέας που πρέπει να επενδύσουμε κατά προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχικότητας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων απαιτεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα προγράμματα reskilling και upskilling και στενότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

3. Ανταγωνιστικότητα-Επενδύσεις με σταθερούς κανόνες

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μηχανισμό παραγωγής εισοδήματος, απασχόλησης, περιφερειακής ανάπτυξης και διεθνούς προβολής για τη χώρα. Η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, δίκαιους κανόνες, ασφάλεια δικαίου, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δυνατότητα των επιχειρήσεων να επενδύουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η φορολογική πολιτική και οι όποιες επιβαρύνσεις πρέπει να συνεκτιμούν τη θέση της χώρας στον διεθνή ανταγωνισμό και την επενδυτική δυνατότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων.

4. Βιωσιμότητα στην πράξη

Το φυσικό περιβάλλον, η ποιότητα των τόπων και η σχέση με τις κοινωνίες είναι ο πλούτος στον οποίο στηρίζεται ο τουρισμός. Η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Για τους προορισμούς είναι πλέον όρος ποιότητας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής αποδοχής. Πρωτοβουλίες όπως το METRON Sustainable Tourism μπορούν να συμβάλουν στη διάχυση γνώσης και πρακτικών λύσεων σε περισσότερες επιχειρήσεις, κλάδους και προορισμούς, δημιουργώντας κοινή βάση μέτρησης και βελτίωσης.

5. Τεχνολογία με τον άνθρωπο στο επίκεντρο

Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει: την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και την αυθεντική σχέση με τον επισκέπτη της χώρας μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τα ψηφιακά εργαλεία μετασχηματίζουν τον τουρισμό, προσφέροντας καλύτερη πρόβλεψη, αποτελεσματικότερη διαχείριση και ενίσχυση της παραγωγικότητας. Το ζητούμενο είναι ένας τουρισμός πιο έξυπνος, παραγωγικός και τεκμηριωμένος.

6. Το «Brand Ελλάδα» όχι ως επικοινωνία, αλλά ως υποδομή εμπιστοσύνης

Το «Brand Ελλάδα» θεμελιώνεται στην αυθεντικότητα, τη διαφορετικότητα των προορισμών, τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τον τρόπο ζωής της χώρας. Στόχος είναι μια σύγχρονη, αξιόπιστη και πολυδιάστατη εικόνα που αναδεικνύει μια εμπειρία με βάθος και οικοδομείται μέσα από σταθερές συνεργασίες και κοινό στρατηγικό σχεδιασμό.

Χωροταξικός σχεδιασμός

Το ζητούμενο είναι ένα χωροταξικό πλαίσιο που θέτει σαφείς κανόνες, αποτρέπει την αυθαιρεσία, προστατεύει τους φυσικούς πόρους και επιτρέπει τη σωστή ανάπτυξη όπου υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, καθώς προχωρούν παράλληλα τα πλαίσια για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία. Για τον τουρισμό, το χωροταξικό είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, επενδυτικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Ο ΣΕΤΕ στηρίζει τη θεσμοθέτηση του ΕΧΠ-Τ και συμμετέχει ουσιαστικά στη σχετική διαδικασία, με εκπροσώπηση και στο Εθνικό Χωροταξικό Συμβούλιο. Το κρίσιμο είναι το πλαίσιο να είναι λειτουργικό, εφαρμόσιμο και προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα κάθε περιοχής. Πρέπει να αποφεύγονται οριζόντιες ρυθμίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τις υποδομές και τις ανάγκες κάθε τόπου.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό θα διασφαλιστεί και από τα Πολεοδομικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων που θα ολοκληρωθούν προσεχώς και για τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εκτενής διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, την ΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικά επενδύσεων μέσω μεταβατικών διατάξεων, ώστε να διασφαλίζεται συνέχεια και ασφάλεια δικαίου.

Κοινό Πλαίσιο Δράσης ΣΕΤΕ με το Υπουργείο Τουρισμού

Το κοινό πρόγραμμα δράσης που υπεγράφη με το Υπουργείο Τουρισμού στις αρχές Ιουλίου, αποτυπώνει άξονες συνεργασίας, στα οποία μπορούν να συνδεθούν τα έργα και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την τεχνογνωσία, τα δεδομένα, τα εργαλεία και την εμπειρία του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece.

Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω αξιοποίηση του Visit Greece και η σύνδεσή του με σύγχρονες πρακτικές ψηφιακού destination marketing, η προβολή του ορεινού τουρισμού, η ανάδειξη της γαστρονομίας και της αγροδιατροφής, η ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, η τουριστική εκπαίδευση και η σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς, η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», καθώς και η ανάδειξη καλών πρακτικών μέσα από την πρωτοβουλία «Καλές Ιστορίες Τουρισμού».

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του ΣΕΤΕ δήλωσε: «Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού δεν θα κριθεί μόνο από το αν η χώρα θα συνεχίσει να προσελκύει επισκέπτες. Θα κριθεί από το αν μπορεί να μετατρέψει τη δυναμική που έχει κατακτήσει σε πιο σταθερή, πιο ποιοτική και πιο δίκαια κατανεμημένη αξία. Αυτό προϋποθέτει καλύτερα οργανωμένους προορισμούς, ανθρώπους με δεξιότητες και προοπτική, επιχειρήσεις που μπορούν να επενδύουν, βιωσιμότητα που εφαρμόζεται στην πράξη, τεχνολογία που ενισχύει την ανθρώπινη φιλοξενία και ένα brand χώρας που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την αυθεντικότητα και την πραγματική εμπειρία. Ο ΣΕΤΕ μπαίνει σε αυτή τη νέα περίοδο με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του τομέα. Με γνώση, τεκμηρίωση, συνεργασία και θεσμική ευθύνη.»