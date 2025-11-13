Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει

Παρόλο που η αποφυλάκισή του είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2028, ο Diddy θα παραμείνει πίσω από τα κάγκελα σχεδόν έναν παραπάνω μήνα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει
Invision
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Σον «Diddy» Κομπς μετατέθηκε σχεδόν έναν μήνα αργότερα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ (Bureau of Prisons).

Ο 56χρονος ράπερ και επιχειρηματίας, που εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα «FCI Fort Dix» στο Νιου Τζέρσεϊ για την καταδίκη του σε υπόθεση μαστροπείας, επρόκειτο αρχικά να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028. Ωστόσο, το επίσημο μητρώο του Γραφείου Φυλακών δείχνει πλέον νέα αναμενόμενη ημερομηνία αποφυλάκισης την 4η Ιουνίου 2028.

Οι ημερομηνίες αποφυλάκισης κρατουμένων συχνά μεταβάλλονται, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους ή τον χρόνο που έχει ήδη εκτιθεί - γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε επίσπευση είτε σε καθυστέρηση της αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο διαδίκτυο, ο Diddy φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στη φυλακή, γεγονός που μπορεί να δικαιολογήσει τη παράταση της ποινής του. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε άμεσα από εκπρόσωπό του.

Παρ' όλα αυτά, ο λόγος για την αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί επίσημα. Το Γραφείο Φυλακών δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο λόγω της «διακοπής λειτουργίας» που προκάλεσε το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος του σωφρονιστικό ίδρυμα «FCI Fort Dix» σχολίασε: «Δεν έχουμε γνώση τέτοιων πληροφοριών και ακόμη κι αν υπήρχαν, δεν θα μπορούσαμε να αποκαλύψουμε στοιχεία που αφορούν εσωτερικά ζητήματα κρατουμένων. Δεν πρόκειται για δημόσιες πληροφορίες».

Σε επιστολή του προς τον δικαστή πριν από την επιβολή της ποινής, ο Κομπς ανέφερε ότι έμεινε νηφάλιος «για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια» καθώς και ότι παρακολουθεί θεραπεία απεξάρτησης.

Quincy Brown,Justin Combs

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές του Σον «Ντίντι» Κομπς, συμπεριλαμβανομένων των γιων του Κουίνσι Μπράουν (δεύτερος από αριστερά) και Τζάστιν Κομπς (τρίτος από δεξιά), φτάνουν στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025

AP

Οι δικηγόροι του έχουν ήδη καταθέσει έφεση κατά της καταδίκης, σύμφωνα με σχετική αναφορά που υποβλήθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης στις 20 Οκτωβρίου. Ο Κομπς, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περισσότερες από 70 αστικές αγωγές σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ. Παρά τη σωρεία αγωγών και την καταδίκη του, εξακολουθεί να έχει τη σταθερή υποστήριξη των επτά παιδιών του.

Σχόλια

