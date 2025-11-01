Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του

Ο Combs έχει ήδη εκτίσει περίπου 14 μήνες από την ποινή των 50 μηνών και αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, αν και μπορεί να κερδίσει μείωση της ποινής του

ΚΟΣΜΟΣ
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ για να εκτίσει το υπόλοιπο της τετραετούς ποινής του για κατηγορίες σχετικές με πορνεία.

Ο μεγιστάνας της χιπ-χοπ βρίσκεται επί του παρόντος φυλακισμένος στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, που βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα ανατολικά της Φιλαδέλφειας, στις εγκαταστάσεις της κοινής στρατιωτικής βάσης McGuire-Dix-Lakehurst, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων κρατουμένων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών την Παρασκευή.

Δεν είναι άμεσα σαφές πότε μεταφέρθηκε ο Combs από το προβληματικό Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν από τη σύλληψή του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δικηγόροι του Combs και οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας δεν απάντησαν αμέσως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητούσαν σχόλια την Παρασκευή.

Οι δικηγόροι του Combs είχαν ζητήσει από έναν δικαστή νωρίτερα αυτό το μήνα να «συνιστήσει έντονα» τη μεταφορά του σε φυλακή χαμηλής ασφάλειας για άνδρες, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θεραπείας από τα ναρκωτικά της φυλακής.

Η FCI Fort Dix, μία από τις δεκάδες ομοσπονδιακές φυλακές με πρόγραμμα θεραπείας από τα ναρκωτικά, θα επέτρεπε στον Combs «να αντιμετωπίσει τα προβλήματα κατάχρησης ναρκωτικών και να μεγιστοποιήσει τις επισκέψεις της οικογένειάς του και τις προσπάθειες αποκατάστασης», έγραψε σε επιστολή του ο δικηγόρος του, Teny Geragos.
Ο Combs έχει ήδη εκτίσει περίπου 14 μήνες από την ποινή των 50 μηνών και αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, αν και μπορεί να κερδίσει μείωση της ποινής του μέσω της συμμετοχής του σε πρόγραμμα θεραπείας κατάχρησης ουσιών και άλλα προγράμματα της φυλακής.

Τι άλλο ζήτησαν οι δικηγόροι του

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι του Combs ζήτησαν από ένα ομοσπονδιακό εφετείο να εξετάσει γρήγορα τη νομιμότητα της καταδίκης και της ποινής του. Ο 55χρονος θέλει η έφεσή του να εξεταστεί αρκετά σύντομα, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από τη μείωση του χρόνου που θα περάσει στη φυλακή, αν το εφετείο ανατρέψει την καταδίκη του, δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Combs του είχε ζητήσει χάρη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε αν θα εγκρίνει το αίτημα.

Ο ιδρυτής της Bad Boy Records καταδικάστηκε τον Ιούλιο για το ότι μετέφερε τις φίλες του και άνδρες σεξουαλικούς εργαζόμενους σε όλη τη χώρα για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές επαφές υπό την επήρεια ναρκωτικών σε πολλά μέρη για πολλά χρόνια. Ωστόσο, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και εκβιασμό που θα μπορούσαν να τον βάλουν στη φυλακή ισόβια.

Σε επιστολή του προς τον δικαστή πριν από την καταδίκη του, ο Combs ανέφερε ότι έχει περάσει από μια «πνευματική ανανέωση» στη φυλακή και ότι «δεσμεύεται να παραμείνει ένα άτομο χωρίς ναρκωτικά, μη βίαιο»

Με πληροφορίες από ABC

