Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Slaves Waiting for Sale: Richmond, Virginia , painting by Eyre Crowe
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου.

  • 1865 - Υιοθετείται η 13η τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία απαγορεύεται η δουλεία στις ΗΠΑ.
  • 1999 - Η NASA εκτοξεύει σε τροχιά τον δορυφόρο Terra μεταφέροντας πέντε όργανα για την παρατήρηση της Γης.
  • 2006 - Χτυπά τη Μαλαισία η πρώτη από μία σειρά πλημμυρών. Ο αριθμός των νεκρών όλων των πλημμυρών ανήλθε σε τουλάχιστον 118 άτομα, με εκτοπισμένους περισσότερους από 400.000 κατοίκους.
  • 2010 - Πεθαίνει η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Τασσώ Καββαδία.
