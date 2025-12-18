Σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου.
- 1865 - Υιοθετείται η 13η τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία απαγορεύεται η δουλεία στις ΗΠΑ.
- 1999 - Η NASA εκτοξεύει σε τροχιά τον δορυφόρο Terra μεταφέροντας πέντε όργανα για την παρατήρηση της Γης.
- 2006 - Χτυπά τη Μαλαισία η πρώτη από μία σειρά πλημμυρών. Ο αριθμός των νεκρών όλων των πλημμυρών ανήλθε σε τουλάχιστον 118 άτομα, με εκτοπισμένους περισσότερους από 400.000 κατοίκους.
- 2010 - Πεθαίνει η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Τασσώ Καββαδία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου
02:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σήμερα η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών
22:11 ∙ WHAT THE FACT