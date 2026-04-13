Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος συνοδηγός μοτοσικλέτας

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς, όπου ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε, ενώ ήταν συνοδηγός σε μοτοσικλέτα.

Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το corfutvnews.gr, ο νεαρός μαζί με τον 17χρονο, το απόγευμα του Πάσχα, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.