Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος συνοδηγός μοτοσικλέτας
Σοβαρά τραυματίας ο 17χρονος οδηγός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς, όπου ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε, ενώ ήταν συνοδηγός σε μοτοσικλέτα.
Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το corfutvnews.gr, ο νεαρός μαζί με τον 17χρονο, το απόγευμα του Πάσχα, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη
11:45 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το κοινό «γύρισε πλάτη» στην τηλεόραση την Κυριακή του Πάσχα
09:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα του Πάσχα
07:25 ∙ LIFESTYLE