Λούτσα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε» - Η μαρτυρία του μοτοσυκλετιστή

Snapshot Ένας 18χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στη Λούτσα όταν αυτοκίνητο έκοψε κάθετα το δρόμο στη μηχανή του και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.

Ο νεαρός λιποθύμησε αμέσως μετά τη σύγκρουση και υπέστη διάστρεμμα στον ώμο και την κλείδα, ενώ περιμένει τα αποτελέσματα της μαγνητικής για πιθανό κάταγμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε μετά το ατύχημα και παραμένει άφαντος, με τις Αρχές να διερευνούν το περιστατικό.

Περαστικοί βοήθησαν τον τραυματισμένο νεαρό και γίνονται προσπάθειες να εντοπιστούν κάμερες για τον εντοπισμό του δράστη. Snapshot powered by AI

Ένας 18χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Λούτσα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε κάθετα τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.

Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή.

Η μαρτυρία του 18χρονου

Ο νεαρός, εμφανώς ταραγμένος, μίλησε στο Star περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Ο ίδιος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι συνέβη, ανέφερε: «Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα».

Παράλληλα, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης και τις συνέπειες που είχε για τον ίδιο: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο 18χρονος απέδωσε τη σωτηρία του σε μια συγκινητική σκέψη για τον παππού του: «Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης, πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Συγκλονιστικές περιγραφές

Άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο νεαρό. Μια γυναίκα που ήταν παρούσα περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας: «Έρχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή», ενώ πρόσθεσε: «Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».

