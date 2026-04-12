Τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ μπήκε κάθετα στον δρόμο - Έπεσε πάνω του μηχανή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λούτσα, και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε κάθετα τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.

Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή.

Οι Αρχές επιχειρούν, με τη βοήθεια του οπτικού υλικού, να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας. Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

