Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που ερχόταν αντίθετα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών. Το όχημα που οδηγούσε ένας 28χρονος, με επιβαίνοντες τη 27χρονη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα δεύτερο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 51χρονος άνδρας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένα από τα ανήλικα παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

