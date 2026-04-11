Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 3 ετών.

Η σύγκρουση μεταξύ ενός ταξί και ενός ΙΧ αυτοκινήτου στο ύψος του Παλαιοχωρίου προκάλεσε το τραγικό γεγονός, ενώ άλλοι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το proininews.gr, το τροχαίο συνέβη όταν το ταξί και το ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά στην εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, στο σημείο κοντά στο Παλαιοχώρι. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 3χρονου παιδιού που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα.

Επιπλέον, άλλοι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως.