Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026) στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί μόλις τριών ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Καβάλας–Σερρών, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα κρατούσε το μικρό παιδί στην αγκαλιά της στο μπροστινό κάθισμα.

Το τρίχρονο παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς σημεία ζωής. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, όμως δεν κατέστη δυνατό να το επαναφέρουν. Η μητέρα τραυματίστηκε σοβαρά και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγόρι 10 ετών, υπέστη τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρθηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, φέρει ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, όλη η οικογένεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ το μικρό παιδί έφτασε ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η επαναφορά του δεν κατέστη δυνατή. Όπως ανέφερε στο voria.gr, «η μητέρα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το δεύτερο παιδί διακομίζεται για εξειδικευμένη περίθαλψη».

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα επιβατικό όχημα και ένα ταξί.

Οι Αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

