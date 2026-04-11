Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Σκουροχώρι - Αυτοκίνητο έπεσε σε σπίτι και γκρέμισε τοίχο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στο Σκουροχώρι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κατοικία στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Όπως ανασφέρει το iliaenimerosi.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στο ύψος της διασταύρωσης με τον δρόμο που οδηγεί προς Σκαφιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα εξετράπη της πορείας του, και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε παρακείμενο σπίτι, στο οποίο κατοικεί μια γυναίκα.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές καθώς κατέρρευσε τμήμα τοίχου της πρόσοψης της κατοικίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται αρμοδίως, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, δεδομένου ότι το σημείο θεωρείται πολυσύχναστο, ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.

«Είναι θαύμα που δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν συνέβη κάτι σοβαρό» ανέφεραν κάτοικοι σε δηλώσεις τους στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

