Μυτιλήνη: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι - Ορίζονται θέσεις για την απόρριψη γάλατος

Το οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία σε αυτή την περίπτωση ξεπερνά τα εννέα εκατομμύρια ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική είναι η κατάσταση για πολλές εκατοντάδες κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης αλλά και όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων του νησιού, ως αποτέλεσμα του καθεστώτος lock down που έχει επιβληθεί από τις 16 του περασμένου Μαρτίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

70.000 αρνιά και κατσίκια με τα οποία θα τροφοδοτούσαν την αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας έμειναν άσφαχτα στο νησί. Το οποίο ας σημειωθεί ότι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του κάνει Πάσχα με σφάγια που εισήγαγε για τις ανάγκες της αγοράς του. Το οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία σε αυτή την περίπτωση ξεπερνά τα εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Τεράστιο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών - Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) ακόμα και αυτών που είχαν παραχθεί πριν την εκδήλωση της νόσου ακόμα και πέρυσι. Δεν υπολογίζεται βέβαια το κόστος της απώλειας των αγορών και φυσικά η δυσφήμιση προϊόντων όπως για παράδειγμα το ονομαστό λαδοτύρι.

Τι θα γίνει το γάλα

Εκεί όμως που το πρόβλημα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις είναι στην διάθεση περί των 250 τόνων γάλακτος τη μέρα το οποίο, από τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν παραλαμβάνουν οι περισσότεροι από τους τυροκόμους αφού και αυτοί δεν έχουν που να το βάλουν. Ας σημειωθεί ότι η διάθεση 250 τόνων γάλακτος αποφέρουν μικτά έσοδα της τάξης των 375.000 ευρώ την ημέρα στους κτηνοτρόφους (προς ενάμιση ευρώ το κιλό). Η μη διάθεση της τεράστιας αυτής ποσότητας γάλακτος που έτσι κι αλλιώς πρέπει να αρμεχτεί, πέραν των άλλων ενέχει και τον κίνδυνο της δημιουργίας πολύ σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος.

Όπως ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μυτιλήνης και γεωλόγος στο επάγγελμα Παναγιώτης Αυγουστίδης «το νωπό γάλα, είναι υγρό με πολύ υψηλό οργανικό φορτίο και ως τέτοιο δεν επιτρέπεται να διατεθεί ως έχει. Πρακτικά μιλώντας, ένα λίτρο νωπού γάλακτος ισοδυναμεί με οργανικό φορτίο, περίπου, 100 λίτρων αστικών λυμάτων! Για να διατεθεί σε χώρο υγειονομικής ταφής χρειάζεται προηγουμένως επεξεργασία μετατροπής σε στερεά ή ημιστερεά κατάσταση».

O πρόεδρος του παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παναγιώτης Κατσαβέλλης με δηλώσεις του στον τοπικό τύπο πριν μέρες έκρουσε τον κώδωνα για τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και δημιουργία νέων εστιών μόλυνσης αφθώδους πυρετού. Υπενθύμισε, όπως είχε πει, πως στην Λέσβο δεν υπάρχουν μονάδες που να δέχονται υγρά ζωικά απόβλητα (ΖΥΠ). Και επειδή τα υγρά ζωικά απόβλητα δεν μπορούν να οδηγούνται σε ΧΥΤΑ σε ανάλογες περιπτώσεις όπως αυτή της Λέσβου πρέπει να οδηγούνται σε ειδικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας.

Με έγγραφο της αργά χθες το μεσημέρι προς τους δυο Δήμους του νησιού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου καθ' υπόδειξη της ΑΔΑ ζήτησε οι Δήμοι να ορίσουν χώρο όπου θα θάβεται το γάλα! Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να είναι ο ΧΥΤΑ δεδομένου του ότι έχει προηγηθεί απόφαση της ΑΔΑ με την οποία κρίνεται ότι ο ΧΥΤΑ είναι ακατάλληλος για τέτοια χρήση.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες αυτοκίνητα παραγωγών φορτωμένα με γάλα δεν ξέρουν τι να το κάνουν.

Όπως έγινε γνωστό, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος αργά το μεσημέρι σήμερα Μεγάλο Σάββατο, έδωσε εντολή σε συνεργεία του Δήμου να προχωρήσουν στη δημιουργία θέσης για την απόρριψη του γάλακτος. Μάλιστα με ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιοποίησε το γεγονός ως τη μόνη λύση.

Στην ανάρτηση του αυτή ο Δήμαρχος του- ας σημειωθεί - κτηνοτροφικού Δήμου Δυτικής Λέσβου αναφέρει:

«Συνήθως τέτοια μέρα ένας "κανονικός " άνθρωπος ανεβάζει ευχές με φωτογραφίες από κόκκινα αυγά και Αναστάσιμα θέματα. Εμείς δυστυχώς σκάβουμε λάκκους απόγευμα Μεγάλου Σαββάτου. Θα ρωτήσετε λογικά το γιατί. Για έναν απλούστατο λόγο: Η Λέσβος είναι ένα ακυβέρνητο καράβι που πλέει εν μέσω θύελλας. Από χτες το βράδυ σε απόγνωση όσες επιχειρήσεις συλλέγουν ακόμα γάλα. Ουρές εκατοντάδων αυτοκινήτων κτηνοτρόφων σε απόγνωση. Όλα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός, μόνο χαρτιά για να καλύψουμε τα νώτα μας, αν και ήταν από μέρες γνωστό ότι τα περισσότερα τυροκομεία θα σταματούσαν την παραλαβή γάλακτος. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βάζει ξανά "το κεφάλι του στον τρουβά". Αλλά αν θες να λέγεσαι αυτοδιοικητικός πρέπει να τολμάς και να προχωράς άλλα και να πιάνεις και τα αναμμένα κάρβουνα, όταν χρειαστεί. Αλλιώς περιορίσου στα ούζα και τις φωτογραφίες .

Ήδη υπάρχει έτοιμη θέση για την απόρριψη του γάλακτος. Έτσι τουλάχιστον οι κτηνοτρόφοι μπορούν να το διαθέτουν σε όσους ακόμα παραλαμβάνουν και να έχουν μια πιθανότητα αποζημίωσης.

Αυτά και Καλή Ανάσταση να έχουμε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
