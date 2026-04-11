Έφτασε το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με πτήσεις σε όλη τη χώρα για την Ανάσταση
Φωτορεπορτάζ - Βίντεο: Χάρης Γκίκας
Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως.
Στις 19:30 η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εξήλθε με το Άγιο Φως.
Στην υποδοχή το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος.
Ακολούθησαν ομιλίες και στη συνέχεια η μεταφορά του Αγίου Φωτός στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα.
«Είχαμε δεσμευθεί ότι θα το φέρουμε και φέραμε παρά τις αντιξοότητες», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.
«Το φως νικάει πάντα τα σκοτάδια, καλή Ανάσταση στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.
