Έφτασε το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με πτήσεις σε όλη τη χώρα για την Ανάσταση

Φωτορεπορτάζ - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως.

Στις 19:30 η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εξήλθε με το Άγιο Φως.

Στην υποδοχή το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος.

Ακολούθησαν ομιλίες και στη συνέχεια η μεταφορά του Αγίου Φωτός στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα.

«Είχαμε δεσμευθεί ότι θα το φέρουμε και φέραμε παρά τις αντιξοότητες», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

«Το φως νικάει πάντα τα σκοτάδια, καλή Ανάσταση στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης