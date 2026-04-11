Ιερουσαλήμ: Καταγγελίες για αυξημένη χρήση βίας σε βάρος Χριστιανών από την ισραηλινή αστυνομία

Η ισραηλινή αστυνομία έχει καταγραφεί σε βίντεο να προβαίνει συλλήψεις Παλαιστίνιων χριστιανών που συμμετείχαν στην πομπή της τελετής του Αγίου Φωτός στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Η επίσημη ιστοσελίδα ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής «Wafa» κατήγγειλε ότι η ισραηλινή αστυνομία ανάγκασε μέλη των Παλαιστινίων προσκόπων να αφαιρέσουν την παλαιστινιακή σημαία από τις στολές τους.

Η ισραηλινή ιστοσελίδα Haaretz σχολίασε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει την ετήσια τελετή του Αγίου Φωτός ως περιστατικό ασφαλείας και όχι ως θρησκευτική γιορτή, εγκατάστησε οκτώ σημεία ελέγχου από τη Νέα Πύλη έως τον Ναό του Παναγίου Τάφου και περιόρισε σημαντικά την κίνηση των χριστιανών.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε πριν από την τελετή ότι είχαν ληφθεί προφυλάξεις για την αποφυγή του συνωστισμού την ώρα που θα ανάψουν τα κεριά στον Πανάγιο Τάφο.

Ωστόσο, η ισραηλινή αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες για χρήση υπερβολικής βίας εναντίον των συμμετεχόντων.

