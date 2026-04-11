Live H τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα 

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το 'Αγιο Φως.

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Συγκεκριμένα το 'Αγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να ελέγχουν αυστηρά τον αριθμό των επισκεπτών και να αποτρέπουν τη μαζική είσοδο πιστών.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το 'Αγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το 'Αγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

