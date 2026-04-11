Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σύγχυση επικρατεί στους πιστούς σχετικά με το πέρας της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδος με συνέπεια κάποιοι να θεωρούν ότι αυτή λήγει με την λεγόμενη «Πρώτη Ανάσταση» το Μεγάλο Σάββατο το πρωί.

Ωστόσο κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά αντιθέτως ο Μεγάλο Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο όλου του έτους κατά το οποίο τηρούμε αυστηρή άλαδη νηστεία, καθώς ο Χριστός, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας βρίσκεται στον Άδη.

Η νηστεία δεν λήγει με το «Χριστός Ανέστη» της δωδεκάτης νυκτερινής, καθώς η Ανάσταση στη συνείδηση της Εκκλησίας συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Η «Πρώτη Ανάσταση» είναι ο εσπερινός της εορτής της Ανάστασης, που τελείται στους ναούς το πρωί του Σαββάτου. Με απλά λόγια αποτελεί την έναρξη της εορτής και όχι την ολοκλήρωσή της.

Όσοι τηρούν την νηστεία θα πρέπει να καταναλώσουν τα δέοντα πανηγυρικά μετά την επίσημη Θεία Λειτουργία της εορτής, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η μοναδική έννοια «Πρώτης Ανάστασης» που υφίσταται στην Ορθόδοξη Θεολογία, είναι αυτή που προκύπτει από το εδάφιο 20:6 της Αποκάλυψης Ιωάννου: “Μακάριος και άγιος είναι εκείνος που θα πάρει μέρος στην ανάσταση την πρώτη”

Διαβάστε επίσης

08:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πότε γίνεται η Πρώτη Ανάσταση - Το μήνυμα και τα έθιμα

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

07:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Cupra Raval με έως 226 ίππους, δυναμικό χαρακτήρα και κόμπακτ διαστάσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Το νόημα πίσω από τα ελληνικά ονόματα που πρωταγωνιστούν σε αποστολές της NASA

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Όταν η ανθρωπότητα αντίκρυσε τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης για να δει στο βάθος τον... Άρη

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανάσταση και οβελίας με… φουλ της μπάλας: Όλη η πασχαλινή δράση του Σαββατοκύριακου

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ηθοποιοί που ταυτίστηκαν με τους ρόλους της Βίβλου

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Ψήσιμο οβελία: Ο απόλυτος οδηγός για τη σούβλα - Πώς θα δέσετε και θα ψήσετε το αρνί

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

06:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

06:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η «ώρα της αλήθειας» φτάνει - Βανς και Γκαλιμπάφ στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις - Παρακολουθεί ο πλανήτης

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συγχαίρει το πλήρωμα του Άρτεμις 2 και θέτει ως στόχο τον Άρη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Απριλίου: Το Μεγάλο Σάββατο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Απριλίου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εγκρίνει την ανέγερση άλλων 34 οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

01:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Δείτε ζωντανά την επιστροφή των αστροναυτών στην Γη - Οι φόβοι για τη θερμική ασπίδα

03:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

06:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η «ώρα της αλήθειας» φτάνει - Βανς και Γκαλιμπάφ στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις - Παρακολουθεί ο πλανήτης

06:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 17χρονη πέθανε λόγω «διόγκωσης της καρδιάς» που προκλήθηκε από «μεγάλες ποσότητες καφεΐνης» από ενεργειακό ποτό

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ