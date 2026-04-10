Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η Μεγάλη Παρασκευή σημαίνει πένθος και επιτάφιος θρήνος.

Ο Άγιος Γέροντας Παϊσιος έλεγε μάλιστα τι πρέπει να κάνουμε αυτήν την μέρα.

Αναλυτικά είχε πει για τις γιορτές:

- Γέροντα, πώς μπορεί να ζήση κανείς πνευματικά τις γιορτές;
- Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτώμαστε τα γεγονότα της κάθε άγιας ημέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κ.λπ.) και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολλή ευλάβεια κάθε γιορτή.
Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις Αποκριές με το κομφετί.

Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν την Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη, την Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα Πάθη του Χριστού, και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι, θα πρέπη να έρθη η Μεγάλη Εβδομάδα, για να θυμηθή κανείς τα Πάθη του Χριστού;

Πρέπει να έρθη το Πάσχα με το αρνί, για να καταλάβω το «Χριστός ανέστη» σαν τους κοσμικούς; Ο Χριστός τι είπε; «Έτοιμοι γίνεσθε» είπε. Δεν είπε, «ετοιμασθήτε τώρα!» Από την στιγμή που λέει ο Χριστός, «έτοιμοι γίνεσθε», πρέπει ο άνθρωπος, και ιδίως ο μοναχός, να είναι έτοιμος συνέχεια. Να μελετάη και να ζη τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάη τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθή και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθή. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζη τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.

Στην γιορτή, για να νιώση κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύη. Την Μεγάλη Παρασκευή λ.χ., εάν θέλη να νιώση κάτι, δεν πρέπει να κάνη τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο οι καημένοι οι κοσμικοί την Μεγάλη Εβδοβάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές. «Χρόνια πολλά! Να ζήσετε! Με μια νύφη!»… Δεν κάνει! Εγώ την Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο Καλύβι. Όπως και μετά το Αγγελικό Σχήμα η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί, βοηθάει, γιατί ποτίζει η θεία Χάρις την ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε, έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουρασθούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθη ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

15:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα λειτουργία του WhatsApp - Τι αλλάζει και πότε

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: Όλα κρέμονται σε μια κλωστή - Το σχέδιο των δέκα σημείων και οι παρουσίες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εκτός κινδύνου το 4 μηνών βρέφος - Σε νομικές περιπέτειες οι Ισραηλινοί γονείς

15:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» - Συντετριμμένος ο Ραζβάν

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη φυλακή 37χρονος καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτρια του

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων στους πιστούς για το Άγιο Φως: Συγκεντρωμένοι γύρω από τον Ζωοδόχο Τάφο

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Κάτω από τα 15 λεπτά/kWh τα τιμολόγια τον Απρίλιο

14:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή - Αυτή ήταν η φυλακή του Ιησού: Η Ακολουθία στα Ιεροσόλυμα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματισμός 15χρονου από πυροτέχνημα την ώρα της Λειτουργίας

14:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

14:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πολωνία: Πένθος για την εθνική ομάδα - Πέθανε ο βοηθός προπονητής σε ηλικία μόλις 49 ετών

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Dolce & Gabbana: Ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό όταν κάνετε σάουνα - Επιστήμονες βρήκαν μια εκπληκτική αλλαγή

13:59ΚΟΣΜΟΣ

«Λίφτινγκ» στο Κολοσσαίο: Η αρχαία νότια είσοδος του μνημείου αναβιώνει στην παλιά της αίγλη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

14:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

15:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πλήθος κόσμου στο «τελευταίο αντίο» - Συντετριμμένος ο Ραζβάν

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνώνει το μυστήριο - Ποιος «εξαφανίζει» επιστήμονες που γνωρίζουν διαστημικά και πυρηνικά μυστικά

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία γυναίκας με σφυρί στη Φλόριντα - Αναδημοσίευσε το σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ