Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

Η Μεγάλη Παρασκευή σηματοδοτεί την τιμή στη Σταύρωση και τον θάνατο του Ιησού Χριστού, καλώντας τους πιστούς σε βαθιά πνευματική περισυλλογή και νηστεία.

Σε όλη την Ελλάδα, η ημέρα χαρακτηρίζεται από σεβασμό, σιωπή και κατανυκτική ατμόσφαιρα, ενώ οι θρησκευτικές τελετές αναδεικνύουν το Θείο Δράμα μέσα από τον Επιτάφιο Θρήνο και τη λιτανεία.

Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να αφιερώσουν τη Μεγάλη Παρασκευή στην προσευχή, την αυτοκριτική και τη σιωπή, απομακρυνόμενοι από τα καθημερινά εγκόσμια. Η ημέρα αυτή συμβολίζει τον πόνο της Παναγίας μπροστά στον Σταυρό και γίνεται κοινή εμπειρία όλων μέσα από τις ιερές ακολουθίες, που κορυφώνονται με την Ακολουθία του Επιταφίου.

Παράλληλα με το πνευματικό νόημα, η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα πλήρους αργίας, ιδίως για τις γυναίκες, οι οποίες παραδοσιακά απέχουν από τις οικιακές εργασίες ως ένδειξη σεβασμού στη θυσία του Χριστού. Το βάψιμο των αυγών ολοκληρώνεται νωρίτερα και τα αυγά φυλάσσονται σε «κρυφά» σημεία, μακριά από την ατμόσφαιρα της ημέρας.

Εντυπωσιακό είναι το έθιμο που αποφεύγει το μπάνιο εκείνη την ημέρα, μια πρακτική που, αν και ανύπαρκτη σε επίσημους κανόνες, διατηρείται ζωντανή στη λαϊκή παράδοση ως έκφραση πένθους και σεβασμού στη θυσία.

Η νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής είναι αυστηρή, με πολλούς να απέχουν από την τροφή μέχρι την Αποκαθήλωση, ή να καταναλώνουν μόνο νερό, ψωμί ή φρούτα. Ο σκοπός δεν είναι απλή στέρηση, αλλά η πνευματική αφύπνιση και η σύνδεση με το Πάθος του Κυρίου.

Το απόγευμα, η λιτανεία του Επιταφίου συγκεντρώνει τους πιστούς στους δρόμους, όπου με αναμμένα κεριά και ψαλμούς βιώνουν συλλογικά το πένθος αλλά και την ελπίδα της Ανάστασης. Αυτή η τελετουργία αποτελεί μια βαθιά βιωματική εμπειρία που ενώνει την κοινότητα και προετοιμάζει το πνεύμα για τη χαρά του Πάσχα.