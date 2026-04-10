Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε ρυθμούς Πάσχα 2026 κινούνται τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με εορταστικό ωράριο και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο, Μεγάλο Σάββατο.

Σήμερα, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, τα καταστήματα άνοιξαν στις 13:00 το μεσημέρι.

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ έως τις 20:00, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, κλείνοντας νωρίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επιστρέφουν κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.

Διαβάστε επίσης