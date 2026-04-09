ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν τις ημέρες του Πάσχα – Οι αλλαγές στις συχνότητες δρομολογίων

Με αλλαγές σε δρομολόγια και συχνότητες θα κινηθούν τη περίοδο του Πάσχα 2026 τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πάσχα 2026: Τι αλλάζει στα δρομολόγια των ΜΜΜ

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα εφαρμοστεί η καθιερωμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ, με αποτέλεσμα τα μέσα να λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά τα δρομολόγια ανά ημέρα

Μεγάλη Παρασκευή

Λεωφορεία και Τρόλεϊ : Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου

: Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου Γραμμή 1 Μετρό : Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 12,5 λεπτά νωρίτερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20, ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.

Μεγάλο Σάββατο

Λεωφορεία και Τρόλεϊ : Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις περίπου στις 21:00, ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

Γραμμή 1 Μετρό : Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 06:00 έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως τις 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.

Γραμμή 2 Μετρό : Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30, ανά 12 έως 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 3 Μετρό : Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ : Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό : Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό : Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό : Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ : Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό : Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό : Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ : Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό : Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό : Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

Γραμμή 3 Μετρό : Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα