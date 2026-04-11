Μεγάλο Σάββατο: Πότε γίνεται η Πρώτη Ανάσταση - Το μήνυμα και τα έθιμα

Κατά την Πρώτη Ανάσταση ψάλλεται ο Εσπερινός της Αναστάσεως και ακούγεται το πανηγυρικό τροπάριο «Ανάστα ο Θεός», σηματοδοτώντας την έναρξη του εορτασμού της νίκης του Χριστού επί του θανάτου

  • Η Πρώτη Ανάσταση τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και σηματοδοτεί την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την απελευθέρωση των ψυχών των δικαίων.
  • Κατά την τελετή ψάλλεται ο Εσπερινός της Αναστάσεως και ο ιερέας ρίχνει φύλλα δάφνης προς το εκκλησίασμα, συμβολίζοντας τον θρίαμβο της ζωής.
  • Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποιείται η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, το οποίο μεταφέρεται σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
  • Τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας γίνεται η Ανάσταση του Κυρίου με το μήνυμα της νίκης της ζωής επί του θανάτου και τον πανηγυρικό ύμνο «Χριστός Ανέστη».
  • Η Πρώτη Ανάσταση υπογραμμίζει την αγάπη του Θεού και την ελπίδα της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής που προσφέρει η Ανάσταση του Χριστού.
Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση μία από τις πιο συμβολικές και σημαντικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η τελετή, η οποία προαναγγέλλει τη λαμπρή Ανάσταση του Κυρίου, τιμά την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την απελευθέρωση των ψυχών των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Επισημαίνεται ότι η ημέρα αυτή, σε άμεση σύνδεση με την Κυριακή του Πάσχα, έχει ξεχωριστή πνευματική βαρύτητα.

Κατά την Πρώτη Ανάσταση ψάλλεται ο Εσπερινός της Αναστάσεως και ακούγεται το πανηγυρικό τροπάριο «Ανάστα ο Θεός», σηματοδοτώντας την έναρξη του εορτασμού της νίκης του Χριστού επί του θανάτου. Η Πρώτη Ανάσταση Χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας είναι το έθιμο της ρίψης φύλλων δάφνης από τον ιερέα προς το εκκλησίασμα – μία κίνηση που συμβολίζει τον θρίαμβο της ζωής. Ταυτόχρονα, σε πολλές περιοχές της χώρας, οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια και δημιουργούν έντονο θόρυβο, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Ακόμα, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ορθόδοξου ενδιαφέροντος βρίσκονται τα Ιεροσόλυμα, όπου τελείται η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο.

Το Άγιο Φως μεταφέρεται με ειδικές πτήσεις σε κάθε γωνιά της Ορθοδοξίας, φθάνοντας και στην Ελλάδα, όπου διανέμεται στις Μητροπόλεις για να φτάσει στους πιστούς.

Στη συνέχεια, στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι ναοί γεμίζουν ξανά με κόσμο που προσέρχεται για να γιορτάσει την Ανάσταση του Κυρίου. Με το χαρμόσυνο «Δεύτε λάβετε φως» και τον πανηγυρικό ύμνο «Χριστός Ανέστη», υπό τους ήχους των καμπάνων και με τους ασπασμούς της αγάπης, ολοκληρώνεται ο κύκλος των ιερών τελετών που αρχίζει το πρωί με την Πρώτη Ανάσταση, κορυφώνοντας το μήνυμα της νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης

Με άλλα λόγια, η Πρώτη Ανάσταση, πέρα από τον βαθύ συμβολισμό της, μεταφέρει στους πιστούς ένα διαχρονικό και ουσιαστικό μήνυμα, δηλαδή ότι ο Χριστός, με απόλυτη ελεύθερη βούληση, υπέμεινε το Πάθος και νίκησε τον θάνατο για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους. Η τελετή αυτή υπενθυμίζει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την ελπίδα που απορρέει από το γεγονός της Ανάστασης. Μια ελπίδα που δεν περιορίζεται στον παρόντα κόσμο, αλλά αγκαλιάζει την προοπτική της αιώνιας ζωής.

