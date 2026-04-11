Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Άστατος προβλέπεται ο καιρό με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας σύμφωνα με τη ΕΜΥ. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη και τη δυτική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ , με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 9 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πλοπόννησος

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 με 18 και τοπικά στα νότια 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στη Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.