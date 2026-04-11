Άγιο Φως: Στην τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα ο Γιάννης Λοβέρδος

Στιγμιότυπο από την αφή του Αγίου Φωτός, τον Απρίλιο του 2025

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μεταβαίνει σήμερα στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Ο Γιάννης Λοβέρδος θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει συνάντηση.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται σήμερα μετά τις 18:30, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή του σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.