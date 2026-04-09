Ιερουσαλήμ: Συρρέουν από τα ξημερώματα οι πιστοί – Στον Πανάγιο Τάφο έγινε η τελετή του Νιπτήρος

Από νωρίς σήμερα τα πρωί δόθηκαν και πάλι στους πιστούς οι ιεροί χώροι λατρείας στην Ιερουσαλήμ, που είχαν κλείσει εδώ και περισσότερο από ένα μήνα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιερουσαλήμ: Συρρέουν από τα ξημερώματα οι πιστοί – Στον Πανάγιο Τάφο έγινε η τελετή του Νιπτήρος

O Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Τελετή του Νιπτήρος. 9 Απριλίου 2026

Από το πρωί η ισραηλινή αστυνομία χαλάρωσε τα μέτρα ασφαλείας στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και έδωσε πρόσβαση στους πιστούς στους ιερούς χώρους λατρείας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.

Η απόφαση της αστυνομίας του Ισραήλ έγινε γνωστή αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στον Πανάγιο Τάφο. 9 Απριλίου 2026

Παράλληλα η ισραηλινή αστυνομία ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την τελετή του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο, καθώς αναμένεται να την παρακολουθήσουν όπως κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Σήμερα το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος τέλεσε τη θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Στη συνέχεια η Πατριαρχική Συνοδεία εισήλθε στον Ναό της Αναστάσεως για την τελετή του Νιπτήρος.

Σε κλίμα κατάνυξης ο Πατριάρχης Θεόφιλος ένιψε τα πόδια 12 αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην τελετή του Νιπτήρος. 9 Απριλίου 2026

Εκατοντάδες μουσουλμάνοι στο Αλ Ακσά

Χιλιάδες μουσουλμάνοι πιστοί συνέρρευσαν πριν το ξημέρωμα στις πύλες του τζαμιού Αλ-Ακσά στο Όρος του Ναού στην πρώτη δημόσια προσευχή.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στην Παλιά Πόλη, καθώς οι αρχές είχαν προβλέψει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην περιοχή. Πράγματι, ένα μεγάλο πλήθος που επευφημούσε συνέρρευσε σε μία από τις μεγάλες πύλες του συγκροτήματος της Αλ-Ακσά, αφότου οι υπάλληλοι άνοιξαν τις πόρτες.

Μάλιστα κάποιοι προσκυνητές μοίραζαν χουρμάδες και καφέ μέσα στο τζαμί για να γιορτάσουν την επαναλειτουργία του ιερού χώρου.

Αργότερα το πρωί, Εβραίοι επισκέπτες ανέβηκαν στο Όρος του Ναού και προσκύνησαν στο Τείχος των Δακρύων.

Εβραίοι προσκυνητές Τείχος των Δακρύων

Εβραίοι προσκυνητές προσεύχονται στο Τείχος των Δακρύων. 9 Απριλίου 2026

