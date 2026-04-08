Ισραήλ: Θα ανοίξουν ξανά για τους πιστούς ο Πανάγιος Τάφος και οι χώροι λατρείας στην Ιερουσαλήμ

Μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν η ισραηλινή αστυνομία ετοιμάζεται να επιτρέψει και πάλι την παρουσία πιστών σε ιερούς χώρους στην Ιερουσαλήμ

Εύη Απολλωνάτου

Η ισραηλινή αστυνομία ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά την Μεγάλη Πέμπτη τους ιερούς χώρους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για προσευχή και δημόσιες συγκεντρώσεις, σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel, μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που κηρύχθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το απόγευμα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων χαλάρωσε τις οδηγίες ασφαλείας που ίσχυαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και επέτρεψε τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ χωρίς περιορισμούς.

Μετά την ανακοίνωση, η αστυνομία της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ πρόκειται να επιτρέψει στους πιστούς και τους επισκέπτες να συγκεντρωθούν στην Παλιά Πόλη από την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Η αστυνομία ανέφερε ότι αναμένει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στην Παλαιά Πόλη αύριο και, ως εκ τούτου, σχεδιάζει να αναπτύξει εκατοντάδες αστυνομικούς στην περιοχή.

Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα

O Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα τέλεσε τη θεία Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ.

Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Παλιά Πόλη αποτέλεσε σημείο εστίασης αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν.

Αυτή την εβδομάδα, Εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες κατέθεσαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ και ζήτησαν τη χαλάρωση των περιορισμών στις δημόσιες συγκεντρώσεις στο Τείχος των Δακρύων και στο Όρος του Ναού. Στη συνέχεια, οι δικαστές αύξησαν τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων στους χώρους αυτούς από 50 σε 100.

Την περασμένη εβδομάδα η ισραηλινή αστυνομία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή αφού απαγόρευσε στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ιερό Ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων. Η αστυνομία κατέληξε αργότερα σε συμφωνία με το Λατινικό Πατριαρχείο και επέτρεψε να τελεστούν λειτουργίες μόνο με εκκλησιαστικό προσωπικό και ιερείς χωρίς την παρουσία πιστών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Ραμαζανιού, οι αρχές έκλεισαν το τζαμί Αλ Ακσά στο Όρος του Ναού, με αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι να προσεύχονται μαζικά έξω από τα τείχη της Παλαιάς Πόλης τις Παρασκευές το πρωί.

Novibet
