Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Πατριαρχης Ιεροσολυμων Θεοφιλος 

Ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τον εορτασμό των Αγίων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος.

«Το Πατριαρχείο ανακοινώνει τη συνεχή δέσμευσή του για την αναβίωση της θρησκευτικής κληρονομιάς του, περιορίζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή της Αναστάσεως αποκλειστικά σε θρησκευτικές τελετές, σε αναγνώριση της σοβαρότητας της περίστασης, του σεβασμού προς τον ανθρώπινο πόνο και της διαφύλαξης της ιερότητας αυτών των ευλογημένων ημερών», ανέφερε σε δήλωσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων:

Για τρίτη συνεχή χρονιά, σε μια εποχή που ο ανθρώπινος πόνος βαραίνει την Αγία Γη, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην πνευματική και ιστορική αποστολή του, η οποία βασίζεται στη διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας, στη διαφύλαξη της ιερότητας των θρησκευτικών τελετών και στην προστασία των ρυθμίσεων του status quo, οι οποίες αποτελούν σταθερή εγγύηση της ελευθερίας της λατρείας και της συνέχειας της χριστιανικής μαρτυρίας σε αυτή την ευλογημένη γη. Στο πλαίσιο αυτό, το Πατριαρχείο τονίζει ότι η αφοσίωση και οι προσπάθειές του για τη διασφάλιση της τέλεσης των θρησκευτικών τελετών στους ιερούς τόπους και στις καθορισμένες ώρες, παρά τις σκληρές συνθήκες, αποσκοπούν στη διατήρηση των δικαιωμάτων μας και αυτής της ιστορικής ρύθμισης, καθώς και στην προστασία τους από οποιαδήποτε παραβίαση.

Καθώς το Πατριαρχείο θρηνεί μαζί με τον λαό μας στη Γάζα και μοιράζεται τα δεινά του, τα οποία παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στη ζωή, θεωρεί τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των εποίκων εναντίον αμάχων και της περιουσίας τους στη Δυτική Όχθη ως επέκταση αυτού του ανθρώπινου πόνου που πλήττει την Αγία Γη μας σε περισσότερα από ένα μέρη. Το Πατριαρχείο παρατηρεί επίσης το κλείσιμο του τεμένους Αλ-Ακσά και την παρεμπόδιση των πιστών να τελέσουν τις προσευχές τους εκεί, υπό τις τρέχουσες συνθήκες που επηρεάζουν τη θρησκευτική ζωή και την πνευματική σύνδεση της ανθρωπότητας με τους ιερούς της τόπους.

Εν μέσω αυτών των θλίψεων, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει τα λόγια του Ευαγγελίου: «Αν πάσχουμε μαζί Του, θα δοξαστούμε και μαζί Του» (Ρωμαίους 8:17), επιβεβαιώνοντας ότι ο πόνος, όσο έντονος και αν είναι, δεν σβήνει το φως της ελπίδας, αλλά μάλλον απαιτεί σταθερότητα στην πίστη και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, η οποία μας έχει ανατεθεί ως θεϊκό δώρο.

Με βάση αυτή την πνευματική ευθύνη, και ως θεματοφύλακας των χριστιανικών ιερών τόπων και φύλακας των προσκυνηματικών διαδρομών προς την Αγία Γη, το Πατριαρχείο ανακοινώνει τη συνεχή δέσμευσή του για την αναβίωση της θρησκευτικής κληρονομιάς του, περιορίζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή της Αναστάσεως αποκλειστικά σε θρησκευτικές τελετές, σε αναγνώριση της σοβαρότητας της περίστασης, του σεβασμού προς τον ανθρώπινο πόνο και της διαφύλαξης της ιερότητας αυτών των ευλογημένων ημερών.

Το Πατριαρχείο επιβεβαιώνει επίσης την αταλάντευτη δέσμευσή του για τη διατήρηση του Status Quo στο σύνολό του, τόσο ιστορικά όσο και νομικά, εξασφαλίζοντας την προστασία των ιερών τόπων και τη διαφύλαξη των καθιερωμένων θρησκευτικών δικαιωμάτων.

Προσευχόμαστε, μαζί με τα παιδιά μας και τους ενορίτες μας όπου και αν βρίσκονται, ώστε να επικρατήσει η δίκαιη ειρήνη στη γη μας, να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και η Ιερουσαλήμ να παραμείνει ένας ζωντανός φάρος πίστης, ελπίδας και αγάπης.

