Ισραηλινή αστυνομία: Κανονικά η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός αλλά με συμβολικό χαρακτήρα

Με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα θα γίνουν οι τελετουργίες για το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα και η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ

Εύη Απολλωνάτου

Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα με την ισραηλινή αστυνομία. 30 Μαρτίου 2026

  • Η ισραηλινή αστυνομία αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις τελετές του Πάσχα και την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας.
  • Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, θα έχει πλέον πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο μετά από εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
  • Η απαγόρευση εισόδου στον Πατριάρχη προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και αναγκαστική αλλαγή πολιτικής από την ισραηλινή αστυνομία.
  • Η απόφαση για περιορισμένες τελετές συνδέεται με την επιχείρηση «Roaring Lion» και την απειλή από ιρανικούς πυραύλους που έχουν πλήξει την Παλιά Πόλη.
  • Ο Νετανιάχου κάλεσε τους πιστούς των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών να αποφεύγουν προσωρινά τους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας.
Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων προκειμένου να τελέσει την λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων η ισραηλινή αστυνομία άλλαξε γραμμή πλεύσης.

Σήμερα κάλεσε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα προκειμένου να συζητήσουν για τις τελετουργίες για το Πάσχα και την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός. Μάλιστα οι Ισραηλινοί αστυνομικοί δημοσίευσαν στο Χ και μία φωτογραφία τους με τον Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να χαμογελάει μετά τη συνάντηση.

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», ανέφερε σε ανακοίνωση στο Χ η ισραηλινή αστυνομία.

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν προσγειωθεί εντός της Παλαιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί, που αποσκοπούν στη διάσωση ζωών, αποτελούν άμεση αντίδραση σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για όλους τους προσκυνητές», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Νετανιάχου: Έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα ανακτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, αφού χθες, Κυριακή, η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στο εξωτερικό.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα πλήρη και άμεση πρόσβαση στη Βασιλική του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X νωρίς σήμερα το πρωί.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε ότι το Ισραήλ ζήτησε από χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους πιστούς να «αποφεύγουν προσωρινά» να επισκέπτονται τους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι «οι ιεροί τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ» έχουν γίνει πρόσφατα στόχος «βαλλιστικών πυραύλων» από το Ιράν.

«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, οι ηγέτες της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να τελέσουν τη λειτουργία», είχαν καταγγείλει σε κοινή τους ανακοίνωση χθες το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων.

