Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα ανακτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, αφού χθες, Κυριακή, η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στο εξωτερικό.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα πλήρη και άμεση πρόσβαση στη Βασιλική του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X νωρίς σήμερα το πρωί.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε ότι το Ισραήλ ζήτησε από χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους πιστούς να «αποφεύγουν προσωρινά» να επισκέπτονται τους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι «οι ιεροί τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ» έχουν γίνει πρόσφατα στόχος «βαλλιστικών πυραύλων» από το Ιράν.

«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, οι ηγέτες της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να τελέσουν τη λειτουργία», είχαν καταγγείλει σε κοινή τους ανακοίνωση χθες το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων.

«Έλλειψη σεβασμού για τα συναισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων»

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα και ο Κουστωδός Φραντσέσκο Ιέλπο, επικεφαλής των Φραγκισκανών για τους Αγίους Τόπους, «σταμάτησαν καθ' οδόν και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω», πρόσθετε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το γεγονός δημιουργεί «σοβαρό προηγούμενο» που καταδεικνύει «έλλειψη σεβασμού για τα συναισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ιερουσαλήμ».

Μετά την έναρξη των πληγμάτων του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις, περιλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν χώρα σε συναγωγές, εκκλησίες και τζαμιά, κυρίως στο αλ Άκσα – τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ—κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και έχουν περιορίσει σε περίπου 50 τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να συναθροίζονται δημοσίως.

Η αστυνομία του Ισραήλ έχει δικαιολογήσει την απόφαση επικαλούμενη τη ρυμοτομία της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, «μιας περίπλοκης περιοχής» που δεν επιτρέπει την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων σε περίπτωση επίθεσης, «θέτοντας σε πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει χθες το γραφείο του Νετανιάχου στο X.

«Ωστόσο, δεδομένου ότι ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύσσουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους θρησκευτικούς ηγέτες να προσευχηθούν (στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου) τις επόμενες ημέρες», είχε προσθέσει.

