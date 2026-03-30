Στροφή από το Ισραήλ – Επιτρέπει την περιορισμένη πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

Μετά τις διεθνείς επικρίσεις για απαγόρευση εισόδου σε καθολικούς ιεράρχες, οι αρχές ανακοινώνουν «περιορισμένο πλαίσιο προσευχής» στην έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την εφαρμογή «περιορισμένου πλαισίου προσευχής» στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, επιτρέποντας την πρόσβαση πιστών με αυστηρούς όρους, καθώς ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα των καθολικών.

Τα περισσότερα ιερά προσκυνήματα της Παλιάς Πόλης –σημαντικά για Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους– είχαν παραμείνει κλειστά τις προηγούμενες ημέρες λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Η απόφαση έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου ακόμη και σε μικρή ομάδα καθολικών ιεραρχών, οι οποίοι επρόκειτο να τελέσουν ιδιωτική λειτουργία την Κυριακή των Βαΐων.

Νωρίτερα, θραύσματα από αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου είχαν πέσει σε ταράτσα λίγα μέτρα από τον ναό, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε συνεννόηση με εκπρόσωπο του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον οποίο είχε αρχικά απαγορευτεί η είσοδος, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

Η εξήγηση Νετανιάχου

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους "ασφαλείας" και δεν προήλθε από καμιά "κακόβουλη πρόθεση", σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του», είχε γράψει στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.