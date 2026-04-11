Γιάννης Λοβέρδος: Το Άγιο Φως αποτελεί θρησκευτικό σύμβολο και μήνυμα συμφιλίωσης

«Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό η μεταφορά του Αγίου Φωτός»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Γιάννης Λοβέρδος: Το Άγιο Φως αποτελεί θρησκευτικό σύμβολο και μήνυμα συμφιλίωσης
Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, χαρακτήρισε την μεταφορά του Αγίου Φωτός ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος κατά την αντιφώνηση του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

«Βρισκόμαστε σήμερα στον Πανάγιο Τάφο, τον ιερότερο τόπο της Χριστιανοσύνης, από όπου αναδύεται διαχρονικά το Μήνυμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της ειρήνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα» είπε ο κ.Λοβέρδος και πρόσθεσε:

«Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί - και για μένα προσωπικά - μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη των Ιερών Προσκυνημάτων ως χώρων προσευχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών».

Ο κ.Λοβέρδος καταλήγοντας στην αντιφώνηση του σημείωσε:

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό του ιστορικού Καθεστώτος των Αγίων Τόπων και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς. Το 'Αγιο Φως δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μήνυμα συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε εποχές δοκιμασίας.

Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο 'Αγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης.

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!»

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

18:17ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επανέναρξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Οι αντιπροσωπείες μιλούν απευθείας

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: «Ξεκινάμε την εκκαθάριση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ