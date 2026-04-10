Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

Εικόνα αρχείου από την υποδοχή του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

Περίοδο COVID θα θυμίσει η αφή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα παρά την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός των ισραηλινών αρχών περιλαμβάνει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αλλά και παρουσία μερίδας πιστών για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία και την ελληνικής αποστολής.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος ειδική τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την στρατιωτική βάση της Ελευσίνας προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Κατά την διάρκεια της τελετής αφής εντός του Ιερού Ναού θα βρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου.

Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Γιάννης Λοβέρδος. Μετά την παραλαβή η ελληνική αντιπροσωπεία θα επιστρέψει οδικώς στο Τελ Αβίβ κι από εκεί με πτήση στην Αθήνα όπου αναμένεται περί τις 7 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Μετά την άφιξη και την υποδοχή, το Άγιο Φως θα παραλάβει εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της χώρας με ειδικές πτήσεις.

Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα

Σε ό,τι αφορά στην Αφή του Αγίου Φωτός, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα εισέλθουν και πιστοί. Συγκεκριμένα θα επιτραπεί η είσοδος σε 2.750 άτομα, τα οποία θα λάβουν ειδικό βραχιολάκι έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την τελετή αφής. Θα κατανεμηθούν ισάριθμα σε τέσσερα τμήματα, Ορθόδοξοι, Κόπτες, Αρμένιοι και Συριανοί.

Διαβάστε επίσης